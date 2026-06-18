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Pneu furado, falta de gasolina e cama adaptada: a saga do gaúcho que foi para a Copa do Mundo de fusca

Sem ingressos para os jogos do Brasil, o Guilherme Martin pretende acompanhar as partidas ao lado de brasileiros nas fan fests

Zero Hora

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