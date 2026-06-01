“Pior Holanda de todos os tempos”: Grupo F da Copa do Mundo coloca a Laranja Mecânica à prova?

A seleção holandesa chega cercada por dúvidas sobre sua capacidade de transformar talento em protagonismo na Copa do Mundo de 2026.
O novo episódio do podcast Deu Liga na Copa analisa o Grupo F, que conta ainda com e Japão, Suécia e Tunísia
Apesar de ainda contar com nomes de peso e carregar o histórico de três vice-campeonatos mundiais, a equipe entra no torneio pressionada por atuações irregulares e pela sensação de que está distante das gerações que encantaram o futebol mundial.
Em um grupo equilibrado e traiçoeiro, a Copa de 2026 pode representar tanto a confirmação do declínio quanto o início de uma inesperada reconstrução.
Enquanto isso, o Japão tenta consolidar a evolução mostrada nas edições anteriores dos mundiais, sustentado por atletas que atuam nas principais ligas europeias.
A Suécia, conhecida pela disciplina tática e pela competitividade em grandes torneios, surge como uma equipe capaz de dificultar qualquer confronto, ao passo que a Tunísia busca surpreender com velocidade e intensidade física.
Veja o podcast no Spotify:
Com episódio novo de segunda a sexta, o Deu Liga na Copa pode ser acessado em áudio e vídeo no YouTube e principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer, além do site e aplicativo GZH.
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