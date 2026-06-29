Peso da camisa ou equilíbrio: o que deve prevalecer em Holanda x Marrocos

A tradicional Holanda encara a emergente Marrocos pela fase de 16 avos de final da Copa. Angela WEISS and Tobias SCHWARZ / AFP

Este é o tipo de confronto que antigamente teria um franco favorito, mas hoje não é bem assim que a banda toca. A partir das 22h, no estádio BBVA, em Monterrey, no México, a tradicional Holanda enfrenta a seleção emergente de Marrocos pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.

Três vezes vice-campeã e líder do Grupo F desta edição do Mundial, a Holanda ainda chega como maior candidata a se classificar às oitavas de final da competição, porém sabe que a seleção africana não pretende facilitar as coisas.

O Brasil que o diga. Os primeiros minutos do empate dos brasileiros com Marrocos na rodada inicial da Copa do Mundo foram assustadores, para muitos torcedores canarinhos, pois os marroquinos envolveram completamente a Seleção Brasileira. E, não fosse o golaço de Vini Jr. e a defesa de Alisson no final, o resultado poderia ter sido outro naquela partida.

Marrocos está preparado, diz técnico

Marrocos, que no Mundial do Catar foi até as semifinais, chega a esta primeira decisão eliminatória como o segundo colocado do Grupo C, atrás do Brasil apenas pelo saldo de gols. O treinador da seleção marroquina, o belga Mohamed Ouabhi, acredita que sua equipe está preparada para o jogo, após as falhas apresentadas na vitória por 4 a 2 sobre o Haiti:

— É verdade que só brilhamos contra as grandes equipes, e não contra times como o Haiti. O problema é que sofremos dois gols (contra o Haiti) nas únicas duas chances que eles tiveram. Desde março, estamos tentando descobrir como controlar cada jogo. Acho que jogamos bem, embora certamente haja coisas a melhorar — disse neste domingo (28), em entrevista coletiva.

Holanda vive drama particular

Um dos titulares da seleção da Holanda, o atacante Cody Gakpo anunciou no sábado (27) o falecimento do filho que ele e sua companheira esperavam.

O técnico Ronald Koeman afirmou que o elenco da Holanda está dando todo o apoio necessário ao jogador e também confirmou que Gakpo deve estar disponível para a partida contra Marrocos.

— Foi uma notícia muito triste que recebemos. Cody (Gakpo) e sua família... fizemos tudo para apoiá-lo. Nos últimos dias, ele foi liberado para ficar com os familiares. Ele lidou bem com isso. Não houve um momento em que disse que queria sair — afirmou.

Gakpo marcou dois gols nos três jogos da primeira fase pela Holanda.

Campanhas

As duas seleções terminaram a primeira fase com a mesma pontuação: sete pontos. Pelo Grupo F, a Holanda iniciou a competição com um empate em 2 a 2 com o Japão e depois teve duas vitórias: um 5 a 1 sobre a Suécia e um 3 a 1 diante da Tunísia. Aliás, o ataque é um dos trunfos da Laranja Mecânica. Ao lado de França e Alemanha, os holandeses foram os que mais fizeram gols no Mundial: 10, ao todo.

Já Marrocos, pelo Grupo C, iniciou o Mundial empatando em 1 a 1 com o Brasil, em um jogo em que não seria crime se tivesse vencido. Depois superou a Escócia por 1 a 0 e derrotou o Haiti por 4 a 2, na última rodada.

Partida terá árbitro brasileiro

Wilton Pereira Sampaio apitará Holanda x Marrocos. Será a terceira partida dele no Mundial. Antes, Sampaio apitou México x África do Sul e, na sequência, comandou o confronto entre Noruega e Senegal.

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.