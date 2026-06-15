Pelos olhos do árbitro: microcâmeras da Copa do Mundo oferecem uma nova forma de assistir futebol

Câmera de Facundo Tello durante Canadá x Bósnia. Francois Nel/Getty Images/AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante décadas, o futebol foi mostrado pelas câmeras instaladas nas arquibancadas, atrás dos gols e nas laterais do campo. Na Copa do Mundo de 2026, porém, uma nova perspectiva passou a fazer parte das transmissões: a visão de quem corre, acompanha os lances e toma decisões em frações de segundo.

Nos primeiros jogos do Mundial, muitos torcedores chamaram a atenção para a faixa e o equipamento posicionados junto à cabeça dos árbitros. Ali está instalada a RefCam, uma microcâmera de apenas 14 gramas desenvolvida pela empresa alemã Riedel Communications em parceria com a Fifa e a Lenovo.

RefCam tem apenas 14 gramas e disponibiliza um novo ângulo para o telespectador. Reprodução TV FIFA / FIFA

Acoplado ao sistema de comunicação dos juízes, o dispositivo transmite imagens em primeira pessoa e permite que o público acompanhe determinados lances exatamente do mesmo ângulo de quem está no centro das decisões.

Mais do que uma curiosidade tecnológica, a novidade revela um futebol diferente daquele visto pelas transmissões tradicionais. As imagens mostram a proximidade dos jogadores, a intensidade das divididas e a velocidade com que os árbitros precisam interpretar cada lance. A sensação é de estar dentro do jogo.

Embora a ideia não seja inédita, a experiência atingiu um novo patamar nesta Copa do Mundo. Câmeras corporais já haviam sido testadas anteriormente em outras competições, mas os avanços na estabilização das imagens e a posição do equipamento, instalado próximo à cabeça e não na altura do peito, proporcionaram uma visão mais próxima da percepção humana. O resultado é uma transmissão mais fluida e imersiva.

Segundo a Fifa, a tecnologia também poderá ser utilizada no treinamento dos árbitros e contribuir para uma maior transparência das decisões em campo. Mas seu efeito mais imediato talvez seja outro: aproximar o torcedor do trabalho da arbitragem e mostrar que enxergar o jogo pelos olhos do árbitro é bem mais desafiador do que parece.