Pelo ranking da Fifa: quais serão os piores jogos da Copa do Mundo 2026?

Copa do Mundo organizida pelo presidente Infantino começa nesta quinta-feira. ALFREDO ESTRELLA / AFP

A Copa do Mundo é o maior torneio de futebol do planeta e costuma ter grandes jogos. Todavia, não é garantia de que todas as partidas sejam de alto nível.

Até por conta do aumento de 32 para 48 seleções no torneio, haverá jogos difíceis de assistir. No entanto, quem ama a Copa não se importará nem um pouco de acompanhar Uzbequistão x Congo, numa sexta-feira, às 20h30min, por exemplo.

Zero Hora elencou os cinco piores jogos da fase de grupos da Copa de 2026, de acordo com o ranking das seleções envolvidas e da tradição na competição.

Haiti x Escócia - 13/6 - 22h

As duas seleções estão no Grupo C, que é o do Brasil. Apesar dessa ligação, será uma partida complicada de acompanhar, porque envolvem equipes de ranking baixo.

O Haiti é a 83ª colocada, a segunda pior de todo o Mundial. A Escócia ocupa a 42ª posição, sendo uma das piores da Europa na Copa. O duelo, contudo, deve ser importante para a disputa por uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

Irã x Nova Zelândia - 15/6 - 22h

A pior seleção ranqueada é a Nova Zelândia, na 85ª posição. E durante a fase de grupos enfrentará o Irã. Os iranianos estão bem colocados, em 20º, mas terão dificuldades no torneio.

Os conflitos com os EUA impedirão a seleção de dormir em solo estadunidense e não terão ajuda da torcida.

Bósnia x Catar - 24/6 - 16h

Pelo Grupo B, Bósnia e Herzegovina enfrentará o Catar, em uma partida que deve ser complicada de acompanhar, principalmente pelos nomes dos jogadores.

Os europeus ocupam a 64ª colocação do ranking da Fifa, enquanto o Catar é o 56º colocado. Da mesma forma que o jogo anterior, este também pode ser decisivo para uma vaga no mata-mata.

Cabo Verde x Arábia Saudita - 26/6 - 21h

Na casa da 60ª posição estão duas seleções que se enfrentam pelo Grupo H. A Arábia Saudita é a 61ª e terá pela frente Cabo Verde, que é o 67º.

O jogo pode ser importante na briga pela terceira posição, pois os demais concorrentes são Espanha e Uruguai.

Uzbequistão 50 x RD Congo 46 - 27/6 - 20h30min

E no Grupo K a história é parecida. Portugal e Colômbia despontam como favoritas, enquanto Uzbequistão e RD Congo correm por fora.

As equipes se enfrentam no último dia da fase de grupos, numa sexta à noite. Os asiáticos estão em 50º no ranking, enquanto os africanos ocupam a 46ª posição.