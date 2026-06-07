Pela primeira vez desde 2006, Seleção Brasileira corta jogador antes da Copa do Mundo

Wesley sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito e está fora da Copa do Mundo. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Pela primeira vez desde 2006, a Seleção Brasileira cortou um jogador dias antes da Copa do Mundo. Neste domingo (7), o lateral-direito Wesley precisou ser excluído do grupo que jogará o Mundial após lesionar a coxa esquerda na vitória sobre o Egito. Para suprir a ausência do atleta da Roma, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta.

A última vez que um jogador precisou ser cortado do Mundial foi na edição de 2006, na Alemanha, quando o volante Edmilson foi substituído por Mineiro dias antes da estreia do Brasil.

Nas últimas quatro edições de Copa do Mundo, a Seleção Brasileira não precisou realizar nenhum corte às vésperas do torneio. Durante a Copa de 2022, no entanto, Tite sofreu com as baixas de Alex Telles e Gabriel Jesus, mas não foi possível substituí-los.

As regras da Fifa indicam que as seleções têm até 24 horas antes de a bola rolar na estreia do torneio para trocar atletas. A mudança só vale em caso de problemas médicos.

Desde que a entidade máxima do futebol começou a permitir a troca de jogadores inscritos, em 1970, o Brasil fez uso da regra em 16 oportunidades. As substituições mais marcantes foram as de Romário, em 1998, por conta de lesão na panturrilha, e de Emerson, em 2002, quando era o capitão de Felipão, por um problema na clavícula causado após um treinamento.

Brasileiros cortados na história das Copas:

1970 - Rogério - cortado às vésperas da Copa

- Rogério - cortado às vésperas da Copa 1974 - Clodoaldo e Wendell -cortados às vésperas da Copa

- Clodoaldo e Wendell -cortados às vésperas da Copa 1978 - Nunes e Zé Maria - cortados às vésperas da Copa

- Nunes e Zé Maria - cortados às vésperas da Copa 1982 - Careca - cortado quatro dias antes da estreia

- Careca - cortado quatro dias antes da estreia 1986 - Mozer e Cerezo - por lesão às vésperas da Copa

- Mozer e Cerezo - por lesão às vésperas da Copa 1994 - Mozer e Ricardo Gomes - cortado no período de preparação

- Mozer e Ricardo Gomes - cortado no período de preparação 1998 - Romário, Márcio Santos e Flávio Conceição - cortados no período de preparação.

- Romário, Márcio Santos e Flávio Conceição - cortados no período de preparação. 2002 - Emerson - cortado no treino de véspera da estreia

- Emerson - cortado no treino de véspera da estreia 2006 - Edmilson - cortado em jogo-treino já na convocação

- Edmilson - cortado em jogo-treino já na convocação 2022 - Wesley - cortado por lesão às vésperas da Copa