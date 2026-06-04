Pedido de Ancelotti, dicas do Danilo e ansiedade: o sentimento de Wesley na Seleção Brasileira

O lateral-direito Wesley concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (4) em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O atleta da Roma, da Itália, tratou sobre a pressão que está sentindo com a convocação para a Copa do Mundo. Além disso, as relações com o técnico Carlo Ancelotti e com Danilo também foram destacadas pelo brasileiro.

Wesley durante treino da Seleção. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Wesley tem recebido oportunidades como titular na Seleção Brasileira e tem ganhado a confiança da comissão técnica. O atleta formado pelas categorias de base do Flamengo tratou sobre as conversas com Ancelotti, que tem corrigido ações do atleta dentro de campo com base em comparações com outros jogadores da equipe brasileira.

– Ancelotti conversou comigo, não diretamente, mas na frente de todos os atletas. Ele mostrou um vídeo com um erro meu, questionando o Danilo sobre o que eu deveria fazer. Mas uma conversa muito saudável, uma coisa que é para agregar no meu futebol. E ele sabe do meu potencial atacando. Ele me ajuda nos detalhes defensivos também e pediu para ser eu mesmo. – explicou.

O jogador apresenta características que permitem uma variação maior no que diz respeito ao posicionamento dentro de campo. Wesley marcou cinco gols na última temporada pela Roma e atuou tanto do lado direito defensivo quanto na esquerda, abrindo um leque de opções para Ancelotti.

– Conversei com o Danilo sobre isso e questionei ele como ele fazia para atuar nos dois lados. Se for pela esquerda ou pela direita, o importante é estar dentro das quatro linhas – esclareceu.

Ansiedade batendo forte

Wesley também disse estar encontrando dificuldades em lidar com a ansiedade de estar na Copa do Mundo. Realizando um sonho, o lateral-direito falou sobre a pressão que o status lhe impõe.

– Confesso que está bem difícil lidar com a ansiedade, mas é uma coisa que eu estou controlando porque é um sonho estar aqui e hoje eu posso estar realizando ele. Então, tento me manter o mais calmo possível para que eu possa dar o meu melhor – afirmou Wesley que continuou:

– É muita pressão. Eu sei da responsabilidade que é estar aqui vestindo essa camisa. Como é a minha primeira experiência numa Copa do Mundo, eu quero que só aconteçam as coisas boas e estou me preparando para isso, para que não tenha nada de ruim e que eu possa fazer uma grande competição.

O Brasil entre em campo neste sábado (6), às 19h, em Cleveland, contra o Egito, em último amistoso antes da estreia da Copa do Mundo, no dia 13.

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