Copa do Mundo

Quebra de ritmo

Por que a Fifa adotou pausas para hidratação em todos os jogos da Copa?

Incomuns no futebol, os intervalos têm sido criticados por jogadores e torcedores e alimentam debate sobre seu impacto no espetáculo

AFP

Peter STEBBINGS con enviados especiales a EEUU

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS