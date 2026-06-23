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Pausa para hidratação causa discordâncias e Fifa avaliará manutenção após a Copa do Mundo

Interrupção não é unanimidade entre técnicos e jogadores que provocam reflexão acerca da permanência para a entidade máxima do futebol

Zero Hora

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