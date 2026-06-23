Pausa para hidratação causa discordâncias e Fifa avaliará manutenção após a Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo em parada técnica no jogo entre Portugal x Uzbequistão. Ronaldo Shemidt / AFP

Entre todas as alterações promovidas pela Fifa para a Copa do Mundo 2026, a que causou mais debates acerca da implementação foi a pausa para hidratação. A partir dos 20 minutos de ambos os tempos, o árbitro interrompe a partida e os jogadores permanecem durante três minutos na beira do campo para ouvir orientações do treinador - e claro, beber água.

A interrupção não é unanimidade entre torcedores — principalmente àqueles que pagaram pelo ingresso. No duelo entre Argentina x Áustria, na segunda-feira (22), uma parte considerável do estádio de Dallas, com 70 mil pessoas, vaiou a pausa.

As opiniões sobre a determinação varia. Os técnicos, por exemplo, aproveitam a parada para passar orientações e corrigir aspectos táticos da equipe durante a partida.

Já em relação aos jogadores, a determinação pode impactar na superioridade do time que se comporta melhor na partida, causando o "esfriamento" do jogo e beneficiando quem estiver pior na partida.

— Vamos tomar decisões com base na experiência desta Copa. Talvez o treinador possa corrigir alguns erros durante a parada. Os jogadores podem descansar um pouco e voltar a toda velocidade. Isso é necessariamente ruim? Talvez seja bom — disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, à agência AP.

Seguindo na mesma linha do italiano, os treinadores Maurício Pochettino e Ronald Koeman aprovam a manutenção do paralisação.

— Hoje eu concordo com as paradas. Foi duro para os jogadores, num estádio aberto, ao meio-dia no verão. Estava muito quente e ajudou os dois times a se recuperarem. É importante para manter o espetáculo, e hoje, nesse tipo de jogo, é necessário — disse Pochettino, que já havia criticado a medida anteriormente, depois dos Estados Unidos baterem a Austrália.

— Você pode usar de diferentes formas para tirar vantagem, é isso que estamos fazendo — afirmou Koeman.

Ronald Koeman passando orientações aos jogadores da Holanda em paralisação para hidratação. Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Discurso contrário entre líderes

Entre os técnicos também ocorre discordâncias. O treinador da Argentina, Lionel Scaloni caracteriza a pausa como estranha para se adaptar.

— Eu diria que agora temos quatro tempos. São três minutos para falar com os jogadores. Mas é assim que é, temos que seguir. Tudo o que você tem em mente para o jogo pode mudar nesses 22, 23 minutos (até a pausa). Para quem quer atacar, é um tempo para fazer ajustes, mas é estranho se adaptar. Se isso continuar, imagino que logo será algo normal, mas hoje não é normal — afirmou.

Marcelo Bielsa, comandante do Uruguai, também foi enfático ao expressar a opinião contrária.

— Jogar quatro tempos em vez de dois altera a concepção e a cultura que foram construídas para interpretar o futebol. Essa mudança não acrescenta nada e tira muito — afirmou.

O lado humano e financeiro

A Fifa justifica a medida como necessária para a saúde dos atletas e o equilíbrio da competição. Com partidas sendo disputadas em 16 cidades de três países diferentes, as condições climáticas variam bastante.

— Para qualquer jogo, não importa onde eles forem disputados, não importa se há teto ou climatização, haverá uma parada de três minutos para hidratação. Serão três minutos nos dois tempos — afirmou Manolo Zubiria, diretor de competição da Fifa, em dezembro.

Lionel Scaloni passando orientações para os jogadores da Argentina. Juan Mabromata / AFP

Outro motivo impossível de desconsiderar é o lado de arrecadações com o espaço livre para a implementação de acordos comerciais.

Segundo apurou o ge, a Fifa impôs condições a seus parceiros para que pudessem explorar comercialmente as pausas. A transmissão precisa continuar no campo por 20 segundos após o apito do árbitro e retornar 30 segundos antes do fim da parada — rendendo ainda 2min10 em espaço publicitário.

O zagueiro do Livepool e da seleção holandesa, Virgil Van Dijk, deixou o lado de jogador de lado e opinou como telespectador da Copa do Mundo.

— As pausas para hidratação são um pouco curiosas. Eu vi praticamente todos os jogos até hoje. Sempre interromper o jogo para fazer publicidade é algo de que não gosto. Para quem está assistindo pela TV, também não é muito agradável. Portanto, se estiver realmente muito calor, faz sentido haver essas pausas, mas penso que é preciso analisar cada jogo individualmente — disse.

Sem uma definição sobre a manutenção da pausa para hidratação ao não, a Fifa aguardará o final do Mundial para bater o martelo. Vale destacar que a Copa do Mundo feminina será disputada no Brasil no inverno de 2027.

Com o clima brasileiro sendo muito próprio de cada região, apesar do País estar no inverno, a entidade máxima do futebol precisará encontrar uma solução coerente para manter, ou não, as interrupções.