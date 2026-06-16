Parrilla uruguaia reúne torcedores, mas empate frustra festa: "Sempre tenho a esperança de que vai dar certo"

Robert Loyart lamentou o resultado. Valter Junior / Agência RBS

O plano era simples. Abrir o restaurante, fazer um baita assado para os clientes e comemorar a vitória do Uruguai na estreia na Copa do Mundo. Parte do plano foi frustrada.

O Matrero Parilla de Barrio, localizado na Cidade Baixa, lotou. A carne saiu suculenta, como de costume. Mas o time de Marcelo Bielsa ficou cru. Empatou em 1 a 1 com a Arábia Saudita, na noite desta segunda-feira (15).

Morador de Porto Alegre há 16 anos, o proprietário Robert Loyart tirou o olho na churrasqueira por alguns segundos, botou a mão no peito e cantou o hino uruguaio.

— Vim para Copa de 2010, mas não me convocaram — brinca. — Não sei explicar. É diferente. Sempre tenho a esperança de que vai dar certo. — lamente em frente à churrasqueira.

Pela quarta vez Robert vive a Copa do Mundo longe do seu país. No seu primeiro ano de Brasil, em 2010, quando a Celeste entrava em campo, se mandava de volta para casa. Foram milhares de quilômetros na campanha de semifinal do time de Forlán, Suárez e Cavani.

Oportunidade desperdiçada

O jogo começou às 19h, embalado pelo mate. Logo trocado por cervejas e vinhos. Além do assado, milanesas alimentavam o sonho do tri.

O aparelho de TV estava ladeado por uma bandeira uruguaia e uma do Nacional. Mas os aurinegros do Peñarol eram bem-vindos. Um punhado deles estava identificado, tantos outros optaram pela uniforme celeste.

Vida de assador tem suas agruras. Olho fixo na carne. O olhar desvia somente após a reação dos torcedores-clientes. Como no primeiro lance digno de se levantar. Ou quando um lance mais ríspido aconteceu.

— Roja! — protestaram um torcedores. Tivera de se contentar com um amarelo.

Numa ponta do salão, a lenha na lareira crepitava. Na outra, a churrasqueira fumegante. No meio um Uruguai que não convenceu. Os erros de Bielsa superaram os acertos.

— Ele acertou ao escalar o Muslera no lugar do Rochet, mas tinha de ter convocado o Suárez. Obrigado por perguntar. Essa tava entalada aqui — desabafa Robert.

O burburinho só virou gritaria no segundo tempo. O Uruguai moveu uma usina para para empatar em 1 a 1. Com a missão cumprida, Robert se juntou aos clientes nos minutos finais.

— Era uma grande oportunidade de disparar na frente. Queremos chegar na última rodada contra a Espanha sem precisar do resultado. Nos vamos eliminar a Argentina — prevê Robert, apesar da lamentação pelo resultado. A liderança do grupo foi desperdiçada.

A carne, ao menos, não decepcionou.