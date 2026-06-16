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Parrilla uruguaia reúne torcedores, mas empate frustra festa: "Sempre tenho a esperança de que vai dar certo"

Dono de estabelecimento na Cidade Baixa se divide entre a churrasqueira e a partida do Uruguai

Valter Junior

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