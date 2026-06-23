"Parecia que eu estava aposentado do futebol", diz Cristiano Ronaldo após quebrar recorde em Copas do Mundo

Depois de uma estreia abaixo das expectativas, Portugal desencantou na Copa do Mundo. A vitória sobre o Uzbequistão, por 5 a 0, contou com dois gols de Cristiano Ronaldo, o único jogador a marcar em seis Mundiais diferentes.
— Estou muito feliz, mas o mais importante é o trabalho que a equipe fez e a confiança que tivemos. Levamos muita porrada durante a semana, mas trabalhamos para melhorar. É sempre bonito bater recordes, mas quero ajudar a seleção a alcançar os objetivos — projetou.
O craque também ultrapassou Eusébio na lista de maiores artilheiros de Portugal em Copas, com 10 gols marcados.
— Sabia que meus companheiros iriam ajudar. Foi uma semana difícil. Parecia que estava retirado do futebol. Acredito no trabalho. Foi difícil, mas estamos de volta — destacou.
Feitos de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo
- Terceiro jogador com mais partidas de Copa: 24
- Primeiro jogador a fazer gol em seis edições de Copa
- Primeiro jogador de Portugal com mais gols em Copas: 10 (Eusébio tinha 9)
- Segundo jogador mais velho a fazer gol em Copas: 41 anos
- Faltam 25 gols para o gol mil da carreira
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