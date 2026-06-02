Paralisação dos jogos por alerta de tempestade; como será na Copa do Mundo 2026

Palmeiras 2x0 Al-Ahly, pela Copa do Mundo de Clubes, em 2025, foi uma das partidas interrompidas. FRANCK FIFE / AFP

O Mundial de Clubes em 2025, nos Estados Unidos, ficou marcado pela paralisação temporária de algumas partidas por alerta de tempestades e condições climáticas adversas em diferentes cidades do país. As medidas seguiram as leis estaduais de cada sede, com a preocupação de preservar a integridade do público e dos jogadores

Durante o torneio, vários técnicos e atletas fizeram críticas ao tempo demorado de retomada das partidas. Por isso, ficou a dúvida sobre como esta questão será tratada na Copa do Mundo 2026.

A reportagem de Zero Hora apurou que as leis seguirão sento respeitadas pela Fifa. Ou seja, se o alerta for acionado, os jogos terão de ser paralisados. No entanto, a expectativa é de que na Copa do Mundo de 2026 os problemas sejam bem menores.

Para começar, cinco sedes do Mundial tem estádios cobertos: Los Angeles, Dallas, Atlanta, Houston e Vancouver.

Além disso, cidades que registraram problemas climáticos no Mundial de 2025, como Charlotte, Orlando, Cincinatti e Nashville, não estão no Mundial de 2026.

Outro ponto importante é que a Fifa marcou para o período da noite os jogos onde existe o risco maior de altas temperaturas e tempestades.

Por tudo isso, a expectativa é de uma diminuição expressiva dos problemas registrados em 2025. Mas, se houver alerta de tempestades e raios, os jogos serão novamente paralisados.