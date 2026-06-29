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Paraguai resiste, vence Alemanha nos pênaltis e está nas oitavas da Copa

Seleção paraguaia dos ex-meia do Inter Maurício e do zagueiro do Grêmio Balbuena derrotou a equipe alemã nesta segunda-feira

João Rosa

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