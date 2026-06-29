Paraguai resiste, vence Alemanha nos pênaltis e está nas oitavas da Copa

Paraguai elimina Alemanha nos pênaltis e está nas oitavas de final. ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A primeira prorrogação e pênaltis da Copa do Mundo 2026 ocorreu num jogo mais de superação do que emoção. E nele, deu Paraguai em cima da Alemanha, a primeira grande zebra do Mundial.

Depois de sair na frente placar com gol de Enciso, sofreu o empate no segundo tempo com Havertz. Após o tempo extra, que teve os sul-americanos resistindo à pressão dos europeus, os paraguaios bateram os alemães por 4 a 3 nos pênaltis.

Agora, o Paraguai espera o resultado de França x Suécia, que jogam nesta terça-feira (30), às 18h, e, Nova Jersey. Quem avançar do confronto encara os paraguaios nas oitavas de final.

O jogo

Os uniformes monocromáticos de alemães e paraguaios mal tinham levado a primeira gota de suor em seus trajes quando Enciso cobrou escanteio da esquerda e a bola sobrou para Junior Alonso dentro da área. Ele chutou com o pé esquerdo em cima de Neuer, quase abrindo o placar para o Paraguai nos primeiros segundos de partida.

Por mais que a seleção sul-americana tinha dado o cartão de visitas, a partir dos sete minutos até a pausa para a hidratação só deu a tetracampeã do mundo no jogo. Neste meio tempo, teve Wirtz chutando por cima do gol após ajeitada de cabeça de Rudiger, Alemanha girando a bola de um lado para o outro e 65% de posse de bola para os europeus.

Depois das orientações da parada, os alemães seguiram no mesmo ritmo dominante por 15 minutos. Até que, aos 41, o improvável aconteceu. Após se lançar ao ataque numa das raras vezes no primeiro tempo, o Paraguai recuperou a bola na sobra da tirada de soco de Neuer. A equipe treinada por Gustavo Alfaro conseguiu um cruzamento que chegou até Enciso. O atacante completou de cabeça para o fundo do gol. 1 a 0 para o Paraguai.

A segunda etapa

Logo aos quatro minutos, quase ampliação de placar. Enciso, de novo ele, pressionou o alemão Kimmich dentro da área, conseguiu aproveitar a bola dando sopa e chutou para defesa de Neuer.

O segundo tempo parecia um repeteco do que foi o primeiro, com os alemães trocando passes no ataque. Até que de tanto insistir, chegou ao empate. Aos oito, Wirtz recebeu pelo lado esquerdo, puxou para dentro e cruzou para a área. Havertz resvala de cabeça na bola, de costas, e manda para o fundo da rede para empatar o placar. 1 a 1.

A próxima chegada paraguaia ocorreu aos 13 minutos. Maurício, ex-Inter, apareceu do lado esquerdo e cruzou para a área. Caballero subiu mais do que a marcação e tocou de cabeça, para defesa do goleiro alemão.

Após a parada, a porcentagem de posse alemã era igual a da primeira etapa e ambas as equipes passaram a se conter um pouco mais nas investidas. O que parecia uma eventual preservação para uma prorrogação, caiu por terra quando, aos 32 minutos, de novo Havertz foi acionado dentro da área. O atacante subiu mais alto que todo mundo, mas Gill fez a defesa espalmando para o lado.

Alemanha seguiu insistindo no campo ofensivo sob forte marcação paraguaia, mas não conseguiu furar a defesa adversária antes do fim da partida.

A prorrogação

A Alemanha começou a decidir sua classificação na base do abafa. Foram uma sucessão de bolas alçadas na área. Aos 11 minutos, Brown cobrou escanteio da direita, e Tah subiu para mandar para o fundo do gol e virar o placar para 2 a 1. Contudo, o árbitro é chamado pelo VAR e anulou o gol por ver falta de Anton no goleiro Gill.

Aos cinco minutos do segundo tempo, quase que Kimmich marca um golaço após tentar gol olímpico. Antes dos pênaltis, a defesa do jogo. Gill agarrou firme após cabeçada de Anton para levar a partida para as penalidades. Mas antes da disputa, deu tempo ainda de Balbuena, zagueiro do Grêmio, entrar no jogo para ser uma dos cobradores paraguaios.

Disputa de pênaltis

Havertz , autor do gol de empate, errou a primeira cobrança para a Alemanha.

, autor do gol de empate, errou a primeira cobrança para a Alemanha. Maurício, ex-Inter , converteu a primeira cobrança paraguaia.

, converteu a primeira cobrança paraguaia. Kimmich bateu bem e empatou para os alemães.

bateu bem e empatou para os alemães. Com muita categoria, Gustavo Gomez ampliou para o Paraguai.

ampliou para o Paraguai. Musiala voltou a empatar as cobranças com chute no cantinho direito de Gill.

voltou a empatar as cobranças com chute no cantinho direito de Gill. Novamente com categoria, agora com Galarza . Paraguai na frente de novo.

. Paraguai na frente de novo. Woltemade bateu muito mal e Gill defendeu.

bateu muito mal e Gill defendeu. Sanabria desperdiçou a chance de classificação paraguaia cobrando para fora.

desperdiçou a chance de classificação paraguaia cobrando para fora. Amiri colocou os alemães na disputa de novo empatando as cobranças.

colocou os alemães na disputa de novo empatando as cobranças. Balbuena , zagueiro do Grêmio, cobrou bem, mas Neuer defendeu.

, zagueiro do Grêmio, cobrou bem, mas Neuer defendeu. Tah isola e perde a chance de classificação alemã.

isola e perde a chance de classificação alemã. Canale converte e classifica Paraguai às oitavas. 4 a 3.