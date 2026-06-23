A Croácia venceu por 1 a 0 o Panamá pela segunda rodada do grupo L e conquistou seus primeiros pontos na competição.
A partida foi realizada nesta terça-feira (23) no BMO Field, em Toronto, no Canadá. O gol croata foi marcado aos oito minutos do segundo tempo pelo atacante Budimir.
Veja como foi Panamá x Croácia em tempo real
As últimas atualizações de Panamá x Croácia
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆 Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.