Pai de Messi enfrenta problema de saúde e leva craque argentino às lágrimas após gol na estreia; entenda

Messi fez três gols na partida contra a Argélia. JUAN MABROMATA / AFP

Lionel Messi chorou após marcar o primeiro gol da Argentina sobre a Argélia, na terça-feira (16), pela Copa do Mundo 2026. Ele alegou que o motivo foi "alheio ao futebol". A família do craque argentino emitiu um comunicado sobre a saúde do pai de Messi.

Segundo a nota, Jorge Messi está "sob acompanhamento médico". Ele estaria se recuperando e apresentando evolução favorável em seu quadro clínico. Não há detalhes sobre qual é o problema de saúde.

A família pediu privacidade e criticou a "falta de sensibilidade" das pessoas, por meio do comunicado.

"Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de seu entorno não deveriam ser objeto de especulação nem de interesse midiático irresponsável", disse a nota.

O choro após o gol marcado, o primeiro dos três de Messi, foi explicado após a partida, em que ele revelou ter passado por dias difíceis fora do futebol.

— Foi algo totalmente alheio ao futebol, passei uns dias difíceis, complicados. Sou grato à toda delegação, aos meus companheiros, estiveram sempre ao meu lado. Me deram muitas forças para superar isso — disse Messi.

A agência Reuters noticiou que o pai do jogador foi internado nas últimas semanas em Buenos Aires.

Nota completa da família Messi

A família Messi informa que Jorge enfrenta um problema de saúde. Neste momento, ele está sob acompanhamento médico, recuperando-se e apresentando evolução favorável dentro do quadro clínico que apresenta.

Diante das versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família deseja expressar seu profundo descontentamento com a falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar.

A família também esclarece que apenas seus parentes mais próximos possuem informações reais e precisas sobre o estado de saúde de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não tenha origem na própria família e em seus canais oficiais não deve ser considerada válida ou verdadeira.

Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de seu entorno não deveriam ser objeto de especulação nem de interesse midiático irresponsável.

Agradecemos sinceramente as manifestações de carinho, respeito e preocupação recebidas e solicitamos que sejam preservadas a privacidade, a confidencialidade e a intimidade de Jorge e de toda a sua família durante este processo.

Qualquer novidade relevante será comunicada oportunamente pela família e pelos canais correspondentes.

Obrigado pela compreensão.