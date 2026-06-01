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Os últimos preparativos da Seleção Brasileira antes de viajar aos Estados Unidos; veja como será a logística

Delegação fará foto oficial e vestirá o traje feito pelo estilista Ricardo Almeida antes do embarque para Nova Iorque

Zero Hora

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