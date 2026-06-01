Os últimos preparativos da Seleção Brasileira antes de viajar aos Estados Unidos; veja como será a logística

Seleção Brasileira terminou preparação no Rio de Janeiro. Rafael Ribeiro / CBF

A delegação do Brasil que disputará a Copa do Mundo de 2026 ruma aos Estados Unidos nesta segunda-feira (1º). A Seleção se despediu da torcida no domingo (31), com goleada sobre o Panamá no Maracanã.

Depois da partida, os jogadores ganharam folga e se apresentarão à comissão técnica, na sede da CBF, às 16h. De acordo com a programação, elenco e comissão técnica terão algumas atividades antes de viajar.

Primeiro, eles posarão para a foto oficial antes da Copa do Mundo. Os jogadores e os membros da comissão de Carlo Ancelotti estarão vestidos com trajes feitos sob medida pelo estilista Ricardo Almeida. Esta é uma tradição iniciada no Mundial de 2018.

Depois disso, a delegação irá para o aeroporto do Galeão. O voo que levará a Seleção Brasileira para os Estados Unidos é fretado e conta apenas com lugares executivos, para dar mais conforto.

A saída do aeroporto será às 20h, com chegada a Nova Iorque prevista para 5h da terça-feira (2).

Último amistoso

Já em solo norte-americano, o Brasil treinará no CT do New York Red Bull, localizado em Morristown, em Nova Jersey, até a estreia na Copa. O primeiro jogo será no dia 13 de junho, contra o Marrocos.

Antes disso, a Seleção Brasileira terá outro amistoso, no dia 6 de junho, contra o Egito, em Cleveland.