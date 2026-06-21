Os possíveis adversários do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo

Depois de vencer o Haiti por 3 a 0, o Brasil subiu para a primeira colocação do Grupo C. Os dois melhores colocados da chave brasileira enfrentarão os dois melhores classificados do Grupo F, que tem Holanda, Japão e Suécia na briga por uma vaga na segunda fase.
Chaveamento
- 1º do Grupo C x 2º do Grupo F
- 2º do Grupo C x 1º do Grupo F
Na segunda rodada do Grupo F, a Holanda goleou a Suécia por 5 a 1, enquanto o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0. Os holandeses estão em vantagem por terem marcados mais gols. Os tunisianos foram eliminados.
Classificação do Grupo F
- 1) Holanda (quatro pontos)
- 2) Japão (quatro pontos)
- 3) Suécia (três pontos)
- 4) Tunísia (nenhum ponto)
Jogos da última rodada (quinta-feira, 25)
- 20h - Tunísia x Holanda
- 20h - Japão x Suécia
No Grupo C, o Brasil soma quatro pontos, seguido de Marrocos, também com quatro, e Escócia, com três. A equipe comandada por Carlo Ancelotti tem o melhor ataque e por isso está na frente. O Haiti, com duas derrotas, já está fora da disputa.
Classificação do Grupo C
- 1) Brasil (quatro pontos)
- 2) Marrocos (quatro pontos)
- 3) Escócia (três pontos)
- 4) Haiti (nenhum ponto)
Jogos da última rodada (quarta-feira, 24)
- 19h - Marrocos x Haiti
- 19h - Escócia x Brasil
Critérios de desempate
O Brasil não depende apenas de si para garantir o primeiro lugar. Se vencer a Escócia, e o Marrocos superar o Haiti, a liderança ficará com quem tiver o melhor saldo de gols, seguido do melhor ataque.
- 1) Confronto direto
- 2) Melhor saldo de gols
- 3) Mais gols pró
- 4) Menos cartões vermelhos e amarelos
- 5) Melhor posição no ranking da Fifa
Brasil como terceiro colocado?
Se perder para a Escócia, a Seleção poderá ficar com a terceira colocação, a depender do resultado dos marroquinos.
Neste caso, a projeção de um possível adversário na segunda fase dependeria da definição de todos os classificados.
A combinação envolve os cruzamentos dos terceiros colocados envolve 495 cenários diferentes. As possibilidades de confrontos foram pré-definidas pela Fifa e publicadas no regulamento da competição.
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