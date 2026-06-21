Os possíveis adversários do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo

Vini Júnior já marcou dois gols nesta Copa do Mundo. MAURO PIMENTEL / AFP

Depois de vencer o Haiti por 3 a 0, o Brasil subiu para a primeira colocação do Grupo C. Os dois melhores colocados da chave brasileira enfrentarão os dois melhores classificados do Grupo F, que tem Holanda, Japão e Suécia na briga por uma vaga na segunda fase.

Chaveamento

1º do Grupo C x 2º do Grupo F

2º do Grupo C x 1º do Grupo F

Na segunda rodada do Grupo F, a Holanda goleou a Suécia por 5 a 1, enquanto o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0. Os holandeses estão em vantagem por terem marcados mais gols. Os tunisianos foram eliminados.

Classificação do Grupo F

1) Holanda (quatro pontos)

2) Japão (quatro pontos)

3) Suécia (três pontos)

4) Tunísia (nenhum ponto)

Jogos da última rodada (quinta-feira, 25)

20h - Tunísia x Holanda

20h - Japão x Suécia

No Grupo C, o Brasil soma quatro pontos, seguido de Marrocos, também com quatro, e Escócia, com três. A equipe comandada por Carlo Ancelotti tem o melhor ataque e por isso está na frente. O Haiti, com duas derrotas, já está fora da disputa.

Classificação do Grupo C

1) Brasil (quatro pontos)

2) Marrocos (quatro pontos)

3) Escócia (três pontos)

4) Haiti (nenhum ponto)

Jogos da última rodada (quarta-feira, 24)

19h - Marrocos x Haiti

19h - Escócia x Brasil

Critérios de desempate

O Brasil não depende apenas de si para garantir o primeiro lugar. Se vencer a Escócia, e o Marrocos superar o Haiti, a liderança ficará com quem tiver o melhor saldo de gols, seguido do melhor ataque.

1) Confronto direto

2) Melhor saldo de gols

3) Mais gols pró

4) Menos cartões vermelhos e amarelos

5) Melhor posição no ranking da Fifa

Brasil como terceiro colocado?

Se perder para a Escócia, a Seleção poderá ficar com a terceira colocação, a depender do resultado dos marroquinos.

Neste caso, a projeção de um possível adversário na segunda fase dependeria da definição de todos os classificados.

A combinação envolve os cruzamentos dos terceiros colocados envolve 495 cenários diferentes. As possibilidades de confrontos foram pré-definidas pela Fifa e publicadas no regulamento da competição.