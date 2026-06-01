O jogador mais jovem e o mais velho a atuar em Copas do Mundo

Você saberia dizer quem foi o jogador mais novo, e quem foi o mais velho, a entrar em campo em uma Copa do Mundo?
A reportagem da Zero Hora lançou essa pergunta na redação — e os palpites foram muitos, do chute certeiro à resposta improvável. Mas afinal, quem segura esses recordes?
O mais jovem é Norman Whiteside, da Irlanda do Norte, que disputou o Mundial de 1982, na Espanha, com apenas 17 anos e 41 dias.
Já o título de veterano pertence ao goleiro egípcio Essam El-Hadary, que atuou aos 45 anos e 161 dias, na Copa da Rússia, em 2018. Naquele jogo, contra a Arábia Saudita, El-Hadary ainda defendeu um pênalti.
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