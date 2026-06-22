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Ajustes do Mister
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Os bastidores da mudança tática promovida por Ancelotti no meio-campo da Seleção Brasileira

Treinador fixou Lucas Paquetá mais centralizado, pediu para Matheus Cunha recuar para ajudar os meio-campistas e aproximou Vinícius Júnior do gol adversário 

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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