Os bastidores da mudança tática promovida por Ancelotti no meio-campo da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti comanda treino da Seleção visando o jogo decisivo contra a Escócia. Rafael Ribeiro / Divulgação / CBF

O técnico Carlo Ancelotti promoveu uma mudança tática importante na Seleção Brasileira do primeiro para o segundo jogo na Copa do Mundo.

E, conforme avaliação interna da comissão técnica, a alteração melhorou o rendimento do meia Lucas Paquetá e do atacante Vinícius Júnior. E, consequentemente, do time todo.

Ao contrário da estreia contra o Marrocos, quando precisava marcar o lado direito na fase defensiva, Paquetá foi fixado diante do Haiti como um terceiro homem de meio-campo, ao lado de Casemiro e Bruno Guimarães, sem tantas obrigações defensivas.

— A gente já foi um pouco mais definido (contra o Haiti) para jogar com três no meio, diferente do outro jogo, em que eu começava por fora e flutuava por dentro. Acho que essa mudança tática acaba definindo melhor a maneira como a gente vai se entender dentro de campo — explicou Lucas Paquetá.

Além disso, Ancelotti deu mais liberdade para o lateral Douglas Santos avançar até a ponta esquerda, "empurrando" Vinícius Júnior para mais perto do gol.

A avaliação da comissão é de que esse movimento potencializou o rendimento do jogador do Real Madrid.

— Movemos o Vinícius um pouco mais por dentro, deixando o corredor para outros jogadores, e isso funcionou muito bem. O Vini é perigoso não apenas no um contra um, mas também atacando a profundidade. Mas é claro que, atacando a profundidade pelo centro, ele se torna ainda mais perigoso, tanto que ele marcou um gol e deu uma assistência — avaliou Ancelotti.

Paquetá também relatou que a entrada de Matheus Cunha, um atacante que recua para ajudar no meio, no lugar de Igor Thiago, um 9 de referência, lhe ajudou a ter mais liberdade no meio-campo.

Lucas Paquetá se juntou a Casemiro e Bruno Guimarães no meio, fortalecendo o setor. Rafael Ribeiro / Divulgação / CBF

— O Cunha tem uma característica diferente. Ele permite uma mobilidade maior. No meu caso, com ele existe uma troca maior de posições, e isso facilita um pouco para que a gente tenha superioridade no meio-campo. Já o Igor Thiago é um jogador mais de área, mais centralizado. Então acho que são características diferentes para jogos diferentes. Nesse jogo encaixou muito bem, e a gente foi feliz em vencer — descreveu.

Dúvida inclusive na lista final de convocados para a Copa, Lucas Paquetá iniciou como titular os dois jogos da Copa e parece ter se consolidado definitivamente no time de Ancelotti.

— Acho que é uma função que eu faço e fiz durante grande parte da minha carreira, que é ser um jogador de meio-campo, ajudando defensivamente e na construção das jogadas. O mister sempre pede para que eu coloque para fora as minhas características. Ele pede para eu jogar à vontade, participar do jogo e, sem a bola, obviamente, fazer as minhas responsabilidades defensivas. Então é uma função que eu faço muito à vontade, porque é algo que já estou acostumado a fazer — finalizou Paquetá.