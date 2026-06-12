Um ciclo de Copa do Mundo sempre é marcante. Mas você lembra onde estava há oito anos? Na lista de 26 nomes chamados por Carlo Ancelotti para a edição deste ano, cada jogador viveu uma experiência até desembarcar no Canadá, Estados Unidos e México para a disputa do Mundial de 2026.
Algumas situações chamam a atenção de 2018 para cá. Há duas Copas, Endrick e Rayan, dois dos atacantes chamados pelo italiano, por exemplo, defendiam os times sub-13 de Palmeiras e Vasco, respectivamente.
Outro caso peculiar é o de Igor Thiago. Há duas Copas, ele defendia o Verê FC, do interior do Paraná. Uma equipe que jogava a Terceira Divisão estadual à época.
O "mais fiel" do elenco brasileiro deste ano é Marquinhos. Desde 2018, o zagueiro e capitão da Seleção defende o PSG, da França. O defensor chega em alta após conquistar o bicampeonato da Champions League com o time francês.
Confira onde estavam os 26 convocados de Ancelotti nas duas últimas Copas do Mundo
GOLEIROS
- Alisson (Liverpool) - Roma (2018) e Liverpool (2022)
- Ederson (Fenerbahçe) - Manchester City (2018) e Manchester City (2022)
- Weverton (Grêmio); - Palmeiras (2018) e Palmeiras (2022)
DEFENSORES
- Alex Sandro (Flamengo) - Juventus (2018) e Juventus (2022)
- Bremer (Juventus) - Atlético-MG (2018) e Torino/Juventus (2022)
- Danilo (Flamengo) - Manchester City (2018) e Juventus (2022)
- Douglas Santos (Zenit) - Hamburgo (2018) e Zenit (2022)
- Gabriel Magalhães (Arsenal) - Lille (2018) e Arsenal (2022)
- Ibañez (Al-Ahli) - Fluminense (2018) e Roma (2022)
- Léo Pereira (Flamengo) - Athletico-PR (2018) e Flamengo (2022)
- Marquinhos (PSG) - PSG (2018) e PSG (2022)
MEIAS
- Bruno Guimarães (Newcastle) - Athletico-PR (2018) e Lyon e Newcastle (2022)
- Casemiro (Manchester United) - Real Madrid (2018) e Real Madrid e Manchester United (2022)
- Danilo Santos (Botafogo) - Palmeiras sub-17 (2018) e Palmeiras (2022)
- Fabinho (Al-Ittihad) - Liverpool (2018) e Liverpool (2022)
- Lucas Paquetá (Flamengo) - Flamengo (2018) e Lyon (2022)
- Éderson (Atalanta) - Cruzeiro (2018) e Salernitana (2022)
ATACANTES
- Endrick (Lyon) - Palmeiras sub-13 (2018) e Palmeiras (2022)
- Gabriel Martinelli (Arsenal) - Ituano (2018) e Arsenal (2022)
- Igor Thiago (Brentford) - Verê FC (2018) e Ludogorets (2022)
- Luiz Henrique (Zenit) - Fluminense sub-17 (2018) e Fluminense (2022)
- Matheus Cunha (Manchester United) - Sion e RB Leipzig (2018) e Atlético de Madrid e Wolverhampton (2022)
- Neymar (Santos) - PSG (2018) e PSG (2022)
- Raphinha (Barcelona) - Sporting (2018) e Leeds United (2022)
- Rayan (Bournemouth) - Vasco sub-13 (2018) e Vasco sub-20 (2022)
- Vini Jr. (Real Madrid) - Flamengo (2018) e Real Madrid (2022)
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