Onça de zoológico de Gramado que acertou palpite em 2022 prevê resultado da estreia do Brasil na Copa do Mundo; veja vídeo

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Vitória, empate ou derrota?
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Seleção joga contra Marrocos neste sábado pela primeira rodada da competição disputada nos Estados Unidos, Canadá e México

Ana Júlia Griguol

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