Onça de zoológico de Gramado que acertou palpite em 2022 prevê resultado da estreia do Brasil na Copa do Mundo; veja vídeo

Você lembra da onça-pintada do Zoológico de Gramado que ficou famosa em 2022 por acertar o vencedor do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar? O animal voltou a dar seu palpite sobre Seleção Brasileira e tem uma previsão para o jogo deste sábado (13).

O Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo 2026 neste noite, diante do Marrocos, pela primeira rodada da competição disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O duelo está marcado para as 19h.

No momento do palpite, que foi acompanhado pela reportagem da RBS TV, é possível ver o que o animal vai direto para a caixa com a bandeira do Marrocos. Somente após comer a carne é que ele migra para a caixa do Brasil.

Será que isso quer dizer que vai ter um empate?

Segundo a equipe do Zoo de Gramado, as caixas foram preparadas com a mesma quantidade de carne dentro.

— Em cada uma delas eu vou colocar a quantidade de capim. Esse capim também vai fazer parte do enriquecimento ambiental — explica a bióloga Tathiana Gosaric de Barros.

— Junto do capim também vai estar indo seis pedacinhos de carne para cada caixa.

Reportagem da RBS TV captou momento da aposta do animal. RBS TV / Reprodução

A onça-pintada fêmea foi resgatada de um cativeiro e não tem condições de sobrevivência ao ar livre. Ela foi transferida para o Gramado Zoo em 2012.

— Desde então, ela recebe todos os cuidados necessários para garantir o seu bem-estar, incluindo a alimentação adequada, abrigo, cuidados veterinários e oportunidades de expressão de comportamentos naturais —afirma a bióloga.

Em 2022, a onça escolheu a caixa com a bandeira do Brasil antes da estreia e, conforme o palpite, a Seleção venceu a Sérvia por 2 a 0. A equipe do Zoo também testou palpite para o jogo seguinte, contra Camarões. Para esse, a onça ficou indecisa. Foi primeiro em uma, depois na outra. O Brasil perdeu por 1 a 0.