Oitavas de final da Copa do Mundo: confira quem já se classificou

As oitavas de final da Copa do Mundo começaram neste domingo (28) com uma vitória emocionante do Canadá por 1 a 0 sobre a África do Sul, em Los Angeles. Com o triunfo, a seleção canadense se torna a primeira equipe a superar as 16 avos de final do Mundial.
Canadá estreou a lista de classificados para as oitavas de final e aguarda a definição do duelo entre Holanda e Marrocos, que acontece nesta segunda-feira (29), às 22h, para conhecer o seu adversário na terceira fase da Copa.
O jogo estava se encaminhando para a prorrogação, quando o meio-campista Eustáquio inaugurou o placar nos acréscimos da segunda etapa e colocou o Canadá na próxima fase.
Confira as equipes classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo:
- Canadá - venceu a África do Sul por 1 a 0
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