Objetivo de Raphinha é se recuperar e ainda jogar a Copa; veja a previsão de retorno

Raphinha deixou o jogo contra o Haiti ainda no primeiro tempo. JEWEL SAMAD / AFP

O atacante Raphinha tem confiança de que conseguirá se recuperar da lesão muscular na região posterior da coxa direita para ainda conseguir jogar o restante da Copa do Mundo, se o Brasil estiver classificado.

Em um cenário otimista, se trabalha com a possibilidade de volta nas oitavas ou nas quartas de final. Esta não é uma previsão oficial da CBF, e sim uma apuração de Zero Hora.

Raphinha já está fora do jogo da quarta-feira contra a Escócia e do jogo da fase 16 avos de final.

O atacante iniciou tratamento intensivo utilizando a estrutura do CT do New York Red Bulls. Se tudo der certo, existe confiança de retorno até o dia 11 de julho.

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