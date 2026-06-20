Objetivo de Raphinha é se recuperar e ainda jogar a Copa; veja a previsão de retorno

O atacante Raphinha tem confiança de que conseguirá se recuperar da lesão muscular na região posterior da coxa direita para ainda conseguir jogar o restante da Copa do Mundo, se o Brasil estiver classificado.
Em um cenário otimista, se trabalha com a possibilidade de volta nas oitavas ou nas quartas de final. Esta não é uma previsão oficial da CBF, e sim uma apuração de Zero Hora.
Raphinha já está fora do jogo da quarta-feira contra a Escócia e do jogo da fase 16 avos de final.
O atacante iniciou tratamento intensivo utilizando a estrutura do CT do New York Red Bulls. Se tudo der certo, existe confiança de retorno até o dia 11 de julho.
Veja as datas dos confrontos se o Brasil ficar em 1º lugar no grupo
- 29/6 - 16 avos de final
- 5/7 - Oitavas de final
- 11/7 - Quartas de final
- 15/7 - Semifinal
- 19/7 - Final