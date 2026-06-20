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Objetivo de Raphinha é se recuperar e ainda jogar a Copa; veja a previsão de retorno

Em um cenário otimista, se trabalha com a possibilidade de volta nas oitavas ou nas quartas de final

Eduardo Gabardo

De Morristown

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