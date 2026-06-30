O retrospecto assustador dos brasileiros da Premier League contra Erling Haaland

Os oito atletas da Seleção Brasileira que atuam no futebol inglês carregam, em sua maioria, lembranças pouco positivas dos duelos contra o atacante Erling Haaland, principal estrela da seleção da Noruega, adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Ídolo da Noruega e do Manchester City, Haaland enfrentou, na última temporada, equipes que contam com jogadores convocados por Carlo Ancelotti em 11 partidas do futebol inglês. No total, Haaland marcou oito gols e totalizou sete vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, com um aproveitamento de 70%.
Confira o retrospecto de Haaland contra os brasileiros do grupo de Carlo Ancelotti na última temporada inglesa:
Liverpool (Alisson)
Contra o Liverpool, do goleiro Alisson, Haaland marcou de pênalti na vitória por 2 a 1 do Manchester City no dia 9 de fevereiro, em Anfield, pela Premier League 2025/26.
Arsenal (Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli)
O Manchester City enfrentou o Arsenal, do zagueiro Gabriel Magalhães e do atacante Gabriel Martinelli, três vezes na última temporada.
Na Premier League, o time de Pep Guardiola venceu por 2 a 1 em casa, no returno, e empatou por 1 a 1 fora no segundo turno, com Haaland marcando em ambos os jogos.
Já na final da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 0, desta vez sem gols do norueguês. Os dois brasileiros estavam em campo em todos os três jogos.
Manchester United (Casemiro e Matheus Cunha)
Em setembro de 2025, o Manchester City bateu o Manchester United por 3 a 0 em casa, com dois gols de Haaland. Casemiro entrou no segundo tempo, enquanto Matheus Cunha não participou do jogo.
Já na revanche, em janeiro deste ano, com Casemiro e Cunha em campo, o Manchester United venceu em casa o clássico da cidade por 2 a 0, com Haaland passando em branco. Foi uma das duas vitórias de brasileiros da Seleção contra o norueguês na temporada.
Newcastle (Bruno Guimarães)
O volante Bruno Guimarães foi outro brasileiro do elenco de Ancelotti a vencer Haaland. No dia 22 de novembro de 2025, o Newcastle derrotou o Manchester City em casa por 2 a 1, pelo primeiro turno da Premier League, com o norueguês passando em branco. Já no returno, o meio-campista brasileiro não participou do jogo.
Porém, Bruno Guimarães e Haaland tiveram mais um enfrentamento na temporada. Já no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 0, ainda que sem gols de Haaland. Já no jogo da volta, o brasileiro não atuou.
Bournemouth (Rayan)
Na única vez em que o garoto Rayan enfrentou Haaland, deu empate. No dia 19 de maio, o Bournemouth e o Manchester City ficaram no empatou por 1 a 1 pela Premier League, com Haaland balançando as redes.
Brentford (Igor Thiago)
Já o centroavante Igor Thiago também não teve sorte contra Haaland. Na última Premier League, o Brentford perdeu para o Manchester City em casa por 1 a 0, no primeiro turno, e fora por 3 a 0 no returno, com Haaland marcando nos dois jogos.
O próximo encontro, desta vez pela Copa do Mundo
O Brasil, de Alisson, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Rayan, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Igor Thiago, e a Noruega de Haaland enfrentam-se neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no MetLife, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
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