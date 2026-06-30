Copa do Mundo

Adversário perigoso!
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O retrospecto assustador dos brasileiros da Premier League contra Erling Haaland

Na última temporada inglesa, o centroavante norueguês do Manchester City atuou 11 vezes contra atletas da Seleção Brasileira

Rodrigo Oliveira

Direto de Houston

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