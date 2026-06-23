O recorde alcançado por Cristiano Ronaldo com os gols marcados contra o Uzbequistão na Copa

Cristiano Ronaldo desencantou. Depois de uma estreia apagada, o português de 41 anos marcou seus primeiros gols na Copa do Mundo 2026. Foi contra o Uzbequistão, pela segunda rodada da fase de grupos.
CR7 se tornou o primeiro e único jogador da história a marcar gols em seis Mundiais.
Aos seis, ele completou cruzamento de Cancelo e anotou o primeiro. Aos 38, recebeu passe de Bruno Fernandes dentro da área e tocou na saída do goleiro.
Agora, o português soma dez gols em Copas do Mundo. Ele anotou o primeiro, em 2006, na Alemanha, aos 21 anos.
- 2006: 1 gol
- 2010: 1 gol
- 2014: 1 gol
- 2018: 4 gols
- 2022: 1 gol
- 2026: 2 gols
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