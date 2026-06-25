O quebra-cabeça da Copa: entenda como funciona a definição dos confrontos dos melhores terceiros colocados

A expansão da Copa do Mundo de 2026 para 48 seleções trouxe a matemática como peça-chave na definição do mata-mata. Com os países divididos em 12 grupos (de A a L), a tradicional classificação direta dos dois primeiros colocados ganhou um ingrediente extra: os oito melhores terceiros colocados também avançam para a inédita fase de 16 avos de final.
Esse novo regulamento altera a estrutura de enfrentamentos. Embora a Fifa utilize uma tabela pré-determinada, o nível de incerteza varia muito dependendo da posição em que cada seleção se classifica. São 495 possibilidades de enfrentamentos com esse novo regulamento.
Algumas seleções que passam em primeiro lugar conseguem ter uma noção exata de quem enfrentarão na fase seguinte. É o caso do Brasil: ao garantir a liderança do Grupo C, a Seleção Brasileira já sabe que seu adversário será o segundo colocado do Grupo F, que pode ser Japão, Suécia ou Holanda. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston, no Texas.
O cenário muda completamente para os líderes que cruzam com os times classificados em terceiro lugar. A Alemanha, por exemplo, que lidera o Grupo E, sabe apenas que enfrentará um dos terceiros colocados, abrindo um leque de possibilidades que envolve equipes que vieram dos grupos A, B, C, D ou F.
Os oito terceiros colocados classificados enfrentarão exclusivamente os líderes dos grupos A, B, D, E, G, I, K e L. Os líderes dos grupos C, F, H e J enfrentam segundos colocados.
Como funciona o ranking dos terceiros colocados?
Para definir quem fica com as oito vagas, a Fifa unifica o desempenho dos terceiros colocados em uma tabela comparativa isolada. Os critérios estatísticos de desempate seguem uma ordem estrita de performance geral:
- Maior número de pontos obtidos;
- Melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo;
- Maior número de gols marcados;
- Maior número de vitórias;
- Critério Disciplinar (Fair Play): menor número de cartões amarelos e vermelhos;
- Posição no Ranking Mundial da Fifa (último recurso).
Copa do Mundo 2026
Além disso, para evitar o reencontro de equipes que já jogaram entre si na primeira fase, a Fifa desenhou uma tabela de atribuição baseada em matrizes para cobrir cada uma das 495 combinações. Por exemplo: se os classificados forem de A a H, o líder do Grupo A enfrenta o 3º do grupo E.
O cenário do momento: a luta pelas oito vagas
A tabela dos terceiros colocados muda a cada gol. No momento, com algumas seleções já tendo concluído seus três jogos na primeira fase e outras ainda com partidas a disputar, a zona de classificação dos oito melhores terceiros configuraria o seguinte bloco:
- Bósnia e Herzegovina (3 jogos disputados)
- Suécia
- Croácia
- Coreia do Sul (3 jogos disputados)
- Argélia
- Paraguai
- Escócia (3 jogos disputados)
- Cabo Verde
Até o último minuto da rodada decisiva, essas seleções estarão com a calculadora na mão, olhando não apenas para os próprios grupos, mas para o saldo de gols e cartões de rivais do outro lado do mapa da Copa.
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