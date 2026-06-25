O quebra-cabeça da Copa: entenda como funciona a definição dos confrontos dos melhores terceiros colocados

Copa do Mundo de 2026 está sendo realizada em três países. YURI CORTEZ / AFP

A expansão da Copa do Mundo de 2026 para 48 seleções trouxe a matemática como peça-chave na definição do mata-mata. Com os países divididos em 12 grupos (de A a L), a tradicional classificação direta dos dois primeiros colocados ganhou um ingrediente extra: os oito melhores terceiros colocados também avançam para a inédita fase de 16 avos de final.

Esse novo regulamento altera a estrutura de enfrentamentos. Embora a Fifa utilize uma tabela pré-determinada, o nível de incerteza varia muito dependendo da posição em que cada seleção se classifica. São 495 possibilidades de enfrentamentos com esse novo regulamento.

O cenário muda completamente para os líderes que cruzam com os times classificados em terceiro lugar. A Alemanha, por exemplo, que lidera o Grupo E, sabe apenas que enfrentará um dos terceiros colocados, abrindo um leque de possibilidades que envolve equipes que vieram dos grupos A, B, C, D ou F.

Os oito terceiros colocados classificados enfrentarão exclusivamente os líderes dos grupos A, B, D, E, G, I, K e L. Os líderes dos grupos C, F, H e J enfrentam segundos colocados.

Como funciona o ranking dos terceiros colocados?

Para definir quem fica com as oito vagas, a Fifa unifica o desempenho dos terceiros colocados em uma tabela comparativa isolada. Os critérios estatísticos de desempate seguem uma ordem estrita de performance geral:

Maior número de pontos obtidos; Melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo; Maior número de gols marcados; Maior número de vitórias; Critério Disciplinar (Fair Play): menor número de cartões amarelos e vermelhos; Posição no Ranking Mundial da Fifa (último recurso).

Além disso, para evitar o reencontro de equipes que já jogaram entre si na primeira fase, a Fifa desenhou uma tabela de atribuição baseada em matrizes para cobrir cada uma das 495 combinações. Por exemplo: se os classificados forem de A a H, o líder do Grupo A enfrenta o 3º do grupo E.

O cenário do momento: a luta pelas oito vagas

A tabela dos terceiros colocados muda a cada gol. No momento, com algumas seleções já tendo concluído seus três jogos na primeira fase e outras ainda com partidas a disputar, a zona de classificação dos oito melhores terceiros configuraria o seguinte bloco:

Bósnia e Herzegovina (3 jogos disputados)

(3 jogos disputados) Suécia

Croácia

Coreia do Sul (3 jogos disputados)

(3 jogos disputados) Argélia

Paraguai

Escócia (3 jogos disputados)

(3 jogos disputados) Cabo Verde

Até o último minuto da rodada decisiva, essas seleções estarão com a calculadora na mão, olhando não apenas para os próprios grupos, mas para o saldo de gols e cartões de rivais do outro lado do mapa da Copa.