O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Brasil contra o Marrocos 

O Brasil começou sua caminhada na Copa do Mundo 2026 com empate em 1 a 1 contra o Marrocos. Em jogo no Metlife Stadium, em East Rutherford, os africanos abriram o placar com Saibari, mas Vini Jr. igualou.
Na semana que vem, o adversário é o Haiti. Depois, o Brasil fecha contra a Escócia um grupo duríssimo.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Veja a tabela da Copa do Mundo 2026
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