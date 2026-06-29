O que os colunistas de GZH disseram sobre a virada do Brasil contra o Japão

Brasil comemorou a virada sobre o Japão. RONALDO SCHEMIDT / AFP

O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Foi no sufoco, mas a virada sobre o Japão veio no fim do jogo, com gol salvador de Martinelli. O placar de 2 a 1 teve gol japonês no início, feito por Sano. E Casemiro havia marcado o primeiro do Brasil.

O próximo adversário da Seleção sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça (30), às 14h, em Dallas.

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