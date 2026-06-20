O que os colunistas de GZH disseram sobre a goleada do Brasil contra o Haiti

O Brasil venceu a primeira na Copa do Mundo 2026. A Seleção goleou o Haiti por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo C do Mundial.
Os gols foram marcados por Matheus Cunha, duas vezes, e por Vini Jr. O Brasil voltará a campo na próxima quarta, dia 24, às 19h, para encarar a Escócia, em Miami, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Tabela da Copa do Mundo 2026
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