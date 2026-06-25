O que os colunistas de GZH disseram sobre a goleada do Brasil contra a Escócia

O Brasil está na segunda fase da Copa do Mundo 2026. Após golear a Escócia por 3 a 0, a Seleção comandada por Carlo Ancelotti confirmou a liderança do Grupo C e avançou no Mundial.
Os gols brasileiros foram marcados por Vini Jr., duas vezes, e Matheus Cunha. A Seleção voltará a jogar na próxima segunda (29), às 14h, em Houston. Os possíveis adversários são Japão, Suécia e Holanda.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Tabela da Copa do Mundo 2026
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