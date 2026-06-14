O que o Brasil pode esperar de Haiti e Escócia, próximos adversários na Copa do Mundo 

Depois de empatar com o Marrocos, em 1 a 1, o Brasil se prepara para enfrentar os próximos desafios do Grupo C da Copa do Mundo. Na próxima sexta-feira (19), a Seleção Brasileira volta a campo contra o Haiti. Na quarta-feira seguinte, será a vez de pegar a Escócia.
Haitianos e escoceses também estrearam neste sábado (13). A vitória foi dos europeus por 1 a 0. O que os brasileiros podem esperar?
O que esperar do Haiti?
Na teoria, o Brasil já enfrentou o adversário mais difícil da chave. O Haiti, que disputa um Mundial após 52 anos, é uma equipe modesta.
Ainda assim, o Haiti fez um bom papel contra os escoceses, mesmo que tenha sido superado. A velocidade pelos lados e o jogo aéreo do atacante Frantzdy Pierrot são os principais destaques.
O que esperar da Escócia
Os escoceses apostam na força física, tanto para chegar ao ataque quanto para se proteger na defesa.
A força da equipe do técnico Steve Clarke está no meio-campo, mais precisamente com a dupla que abre o setor, formado por McGinn e McTominay.
O meia do Napoli, inglês de nascimento e formado na base do Manchester United, é quem comanda as ações. Tem boa chegada na área e chama a atenção pelos 1m93cm de altura.
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