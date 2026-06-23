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O que Messi precisa fazer para subir no ranking da média de gols por jogo em Copas do Mundo? Veja projeções

Craque argentino marcou 18 vezes em 28 partidas de Mundiais; ele ainda pode chegar a 34 duelos caso a Argentina chegue à final 

Zero Hora

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