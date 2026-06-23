O que Messi precisa fazer para subir no ranking da média de gols por jogo em Copas do Mundo? Veja projeções

Messi é o recordista de gols em Copas do Mundo, com 18 marcados. Isso é indiscutível. No entanto, quando se avalia a média de partidas para marcar, o craque argentino ainda fica atrás de alguns nomes importantes nos Mundiais.
Em um recorte de pelo menos cinco jogos disputados, sete goleadores têm melhor média de gol por jogo do que Messi, que já disputou 28 na carreira e esse número aumentará, podendo chegar até 34 partidas, caso a Argentina chegue à final.
Veja o ranking de artilheiros da Copa do Mundo
- Messi - 18 gols em 28 jogos
- Mbappé* - 16 gols em 16 jogos
- Klose - 16 gols em 24 jogos
- Ronaldo - 15 gols em 19 jogos
- Gerd Muller - 14 gols em 13 jogos
- Just Fontaine - 13 gols em seis jogos
- Pelé - 12 gols em 14 jogos
- Sándor Kocsis - 11 gols em cinco jogos
A Copa de 2026 começou com Klose na liderança. Na primeira rodada, Messi igualou o alemão e Mbappé ficou a dois gols dele. Na rodada seguinte, o argentino se isolou com 18. O francês também marcou mais dois e empatou com Klose.
Média de gols por partida
- Sándor Kocsis - 2,2 gols por jogo
- Just Fontaine - 2,16 gols por jogo
- Gerd Muller - 1,07 gols por jogo
- Mbappé - 1 gol por jogo
- Pelé - 0,85 gols por jogo
- Ronaldo - 0,78 gol por jogo
- Klose - 0,66 gol por jogo
- Messi - 0,64 gol por jogo
Analisando a média de gols por partida, Messi está atrás dois demais. O húngaro Kocsis, que marcou 11 gols na Copa de 1954, em cinco partidas, lidera. O francês Just Fontaine marcou 13 na Copa de 1958, em seis jogos e aparece logo atrás.
O argentino pode chegar a 34 duelos ainda neste Mundial de 2026. Para ultrapassar os rivais, caso chegue até a decisão, é possível projetar quantos gols são necessários:
- Pra superar Klose - mais cinco gols
- Pra superar Ronaldo - mais nove gols
- Pra superar Pelé - mais 12 gols
- Pra superar Mbappé* - mais 16 gols
- Pra superar Muller - mais 19 gols
- Pra superar Fontaine - mais 56 gols
- Pra superar Kocsis - mais 57 gols
* Como está jogando, o cálculo muda a cada rodada
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.