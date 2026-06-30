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O que manter e o que melhorar na Seleção Brasileira para quando a camisa pesada não resolver

Brasil fez 2 a 1, de virada, sobre o Japão e aguarda adversário nas oitavas de final

Rafael Diverio

Direto de Houston-EUA

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