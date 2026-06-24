O que está em jogo na última rodada da primeira fase da Copa? Confira a situação de cada grupo

Seleção busca primeiro lugar do Grupo C nesta quarta-feira. Jewel SAMAD / AFP

Começa nesta quarta-feira (24) a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Entre classificadas e eliminadas, os grupos ainda aguardam as definições da ordem para o chaveamento do mata-mata.

GZH mapeou, grupo a grupo, a situação de cada seleção. Lembrando que os jogos das mesmas chaves acontecem no mesmo horário. Veja abaixo como está a situação de cada um:

Grupo A

O México já garantiu, matematicamente, o primeiro lugar no grupo. A única que pode chegar aos mesmos seis pontos é a Coreia do Sul, que perdeu para os anfitriões e, assim, não ultrapassa pelo critério do confronto direto. Os asiáticos têm a melhor chance de ficar em segundo, já que somam três pontos. Mas República Tcheca e África do Sul, com um ponto cada, também podem avançar. Os jogos são nesta quarta (24), às 22h.

África do Sul x Coreia do Sul - Gigante del Acero (Monterrey)

República Tcheca x México - Azteca (Cidade do México)

Grupo B

Suíça e Canadá se enfrentam e podem fazer o famoso "jogo de compadres". Com quatro pontos cada, e Bósnia e Catar empatadas com um, avançam com um empate, com vantagem da igualdade para os anfitriões serem os primeiros. Quem vencer entre Bósnia x Catar deve avançar como melhor terceiro. Um empate deve eliminar as duas. Os jogos acontecem quarta (24), às 16h.

Suíça x Canadá - Vancouver Place (Vancouver)

Bósnia x Catar - Seattle Field (Seattle)

Grupo C

Brasil e Marrocos lideram o grupo, com quatro pontos cada, e avançam com vitórias sobre Escócia e Haiti, respectivamente. O Brasil será primeiro caso vença e uma eventual vitória de Marrocos seja por até um gol a mais. O Haiti é o único eliminado da chave. Os jogos acontecem quarta (24), às 19h.

Marrocos x Haiti - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Escócia x Brasil - Hard Rock Stadium (Miami)

Grupo D

Os Estados Unidos já estão classificados em primeiro do grupo, e a Turquia está eliminada. Austrália e Paraguai fazem um confronto direto pela classificação, com a seleção da Oceania em vantagem pelo empate pelos critérios. Esse resultado possivelmente classificaria, também, os sul-americanos em terceiro, com quatro pontos. Os jogos acontecem na quinta-feira (25), às 23h.

Turquia x Paraguai - SoFi Stadium (Los Angeles)

Paraguai x Austrália - Levi's Stadium (Santa Clara)

Grupo E

A Alemanha já é a primeira do grupo. A Costa do Marfim joga por um empate contra Curaçao para ser segunda da chave. O Equador precisa vencer os europeus e secar a Costa do Marfim. Os três têm chances de classificação. Os jogos acontecem na quinta-feira (25), às 17h.

Equador x Alemanha - MetLife Stadium (Nova Jersey)

Curaçao x Costa do Marfim - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

Grupo F

Tudo embolado no Grupo F. Holanda e Japão lideram a chave, com quatro pontos cada, e dependem só de si. A Suécia aparece em terceiro, com um ponto a menos. A Tunísia já está eliminada. Desta chave deve sair, possivelmente, um melhor terceiro colocado. Os jogos são na quinta-feira (25), às 20h.

Tunísia x Holanda - Arrowhead Stadium (Kansas City)

Japão x Suécia - AT&T Stadium (Dallas)

Grupo G

Uma das chaves niveladas por baixo nesta Copa. Mas todos têm chances. O Egito lidera e depende de uma vitória simples contra o Irã, que tem dois pontos, para ser líder. A Bélgica também tem dois pontos e enfrenta a Nova Zelândia, com apenas um ponto. Dificilmente o terceiro desta chave deve avançar. Os jogos acontecem no sábado (27), à 0h.

Egito x Irã - Seattle Field (Seattle)

Nova Zelândia x Bélgica - Vancouver Place (Vancouver)

Grupo H

Outro grupo embolado com pontuação baixa. O cenário é exatamente o mesmo, com os dois primeiros se enfrentando. Espanha, líder com quatro, enfrenta o Uruguai, com dois. Caso o jogo entre Cabo Verde x Arábia Saudita tenha um vencedor, deve avançar em segundo. Os jogos acontecem sexta (26), às 21h.

Cabo Verde x Arábia Saudita - NRG Stadium (Houston)

Uruguai x Espanha - Akron Stadium (Guadalajara)

Grupo I

França e Noruega estão classificadas, com seis pontos cada. Se enfrentam na última rodada pela liderança da chave, com vantagem do empate para os franceses. Senegal e Iraque vão ficar de olho nos outros terceiros, e secar para tentar avançar, já que estão zerados. Os jogos acontecem na sexta (26), às 16h.

Senegal x Iraque - BMO Field (Toronto)

Noruega x França - Gillette Stadium (Boston)

Grupo J

A Argentina, que venceu Áustria e Argélia, está classificada em primeiro. As duas seleções se enfrentam em busca da segunda vaga, com vantagem do empate para os europeus. A Jordânia não tem mais chances matemáticas de avançar. Os jogos da chave acontecem no sábado (27), às 23h.

Jordânia x Argentina - AT&T Stadium (Dallas)

Argélia x Áustria - Arrowhead Stadium (Kansas City)

Grupo K

A Colômbia soma seis pontos e já assegurou vaga na próxima fase, mas ainda na briga pela primeira posição com Portugal, que tem quatro pontos. Já o RD Congo tem um ponto e ainda sonha com a classificação, enquanto o lanterna é o Uzbequistão, que ainda não pontuou. Os jogos acontecem no sábado (27), às 20h30min.

RD Congo x Uzbequistão - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Colômbia x Portugal - Hard Rock Stadium (Miami)

GRUPO L

Mais um grupo bem embolado. Inglaterra e Gana, empatados com quatro pontos, dependem só de si para avançar nas primeiras posições contra Panamá e Croácia (que soma três pontos), respectivamente. A favor dos ingleses o fato de que a seleção da Concacaf, com duas derrotas em dois jogos, já está matematicamente eliminada. Os jogos acontecem no sábado (27), às 18h.

Croácia x Gana - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

Panamá x Inglaterra - MetLife Stadium (Nova Jersey)