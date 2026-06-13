O que esperar dos adversários da Seleção Brasileira; veja a análise

A caminhada para o hexa começa nesta sábado (13), quando o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h. Os outros adversários brasileiros no Grupo C são Haiti e Escócia.
Podcast de futebol internacional do Grupo RBS, o Deu Liga fez uma análise detalha do grupo apontando as maiores dificuldades que o time de Carlo Ancelotti deve enfrentar na primeira fase da Copa do Mundo.
O próximo jogo da Seleção será contra o Haiti às 21h30min de sexta-feira (19). A participação na fase de grupos será dia 24 contra a Escócia, às 19h.