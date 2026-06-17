O prognóstico estabelecido pela Seleção Brasileira para a estreia de Neymar

Neymar fez primeiro treino no gramado com a Seleção na terça (16). Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Em fase final de recuperação de lesão muscular na panturrilha direita, o atacante Neymar está sendo preparado para a fase mata-mata da Copa do Mundo.

Porém, existe a possibilidade de o atleta aparecer no campo no último jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos, no dia 24, contra a Escócia, em Miami.

Neymar não atua desde 17 de maio, quando sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha em jogo do Santos contra o Coritiba, pelo Brasileirão.

Após um mês de tratamento médico e fisioterapia, o atacante realizou corridas no campo e alguns exercícios solitários com a bola no treino desta terça (16).

Os trabalhos fazem parte do processo de retreinamento, uma espécie de transição física, que será intensificada nos próximos dias.

Quando a Seleção retornar da Filadélfia, após o jogo contra o Haiti, Neymar será introduzido de forma gradual nos trabalhos com o restante do grupo. Dependendo de como reagir, será relacionado para o jogo contra a Escócia.

Porém, a Seleção espera ter o atacante em plena forma apenas na fase mata-mata.