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O prognóstico estabelecido pela Seleção Brasileira para a estreia de Neymar

Atacante iniciou retreinamento físico após lesão muscular na panturrilha direita

Rodrigo Oliveira

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Eduardo Gabardo

Direto de Morristown

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