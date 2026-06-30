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O jogo, a cotação, a opinião de colunistas e o que disse Ancelotti: confira tudo sobre a classificação do Brasil

Gol decisivo de Martinelli aos 49 minutos garantiu a virada brasileira e a vaga às oitavas da Copa

Zero Hora

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