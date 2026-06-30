O jogo, a cotação, a opinião de colunistas e o que disse Ancelotti: confira tudo sobre a classificação do Brasil

Foi no sufoco que o Brasil conquistou a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. O gol de Gabriel Martinelli, marcado já nos acréscimos da partida desta segunda (29), em Houston, deu a vitória à equipe treinada por Carlo Ancelotti por 2 a 1 sobre o Japão.

O técnico italiano, aliás, apesar de todo o enredo complicado do jogo, repetiu ao final que estava confiante e tranquilo em relação à confirmação da vaga.

Agora, é festejar e aguardar o próximo adversário, que sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim nesta terça-feira (30), às 14h.

Enquanto isso, Zero Hora resume como foi a vitória histórica da Seleção Brasileira na partida contra os japoneses pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Como foi Brasil 2x1 Japão

Diante de 68.777 torcedores no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, o Brasil venceu de virada por 2 a 1 o Japão, nesta segunda-feira (29).

Após sair perdendo a partida com com de Sano, aos 29 minutos do primeiro tempo, a Seleção buscou a vitória no segundo tempo com Casemiro de cabeça, aos 9 minutos, e Martinelli, aos 49.

Ouça os gols na Rádio Gaúcha:

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Brasil

A vitória do Brasil sobre o Japão teve seus altos e baixos durante os 90 minutos. A força mental do time e as mudanças feitas por Ancelotti fizeram com o que a Seleção alcançasse o resultado já nos acréscimos do jogo.

Direto do estádio NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, o colunista de Zero Hora Leonardo Oliveira fez a cotação dos jogadores do Brasil. Confira:

O que os colunistas de GZH disseram sobre a virada do Brasil





"Sofri menos que vocês", destaca Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti comemorou a classificação para a próxima fase e disse que estava mais tranquilo à beira do gramado do que os torcedores na arquibancada.

— Falamos antes da Copa do Mundo. O futebol tem erros. Ninguém é perfeito. Podemos manejar como sair dos erros. Aumentamos a vigilância para minimizar as transições do Japão. O aspecto psicológico é normal, o sofrimento é normal, assim como o alívio. Sofri menos que vocês, estava confiante porque a equipe estava jogando — argumentou na coletiva após a partida.