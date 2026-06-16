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O jogador da Seleção que mais ganhou moral com Carlo Ancelotti nos Estados Unidos

Capitão do Zenit, Douglas Santos, 32 anos, desbancou Alex Sandro na lateral esquerda

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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