O jogador da Seleção que mais ganhou moral com Carlo Ancelotti nos Estados Unidos

Mesmo tendo perfil mais apoiador, Douglas Santos foi o sexto maior desarmador do Campeonato Russo na última temporada. Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação

O lateral-esquerdo Douglas Santos, 32 anos, foi quem mais ganhou pontos com o técnico Carlo Ancelotti desde a chegada da Seleção Brasileira aos Estados Unidos para a Copa do Mundo.

De perfil ofensivo, o jogador do Zenit chamou atenção do treinador pela sua evolução no aspecto defensivo. Tanto que desbancou o antigo titular Alex Sandro.

— Ele (Ancelotti) tem falado bastante comigo, que eu tenho crescido muito defensivamente. Lá no Zenit, ele tem acompanhado os jogos junto com todo o estafe e tem pedido para que eu desfrute. Ele sabe das minhas características e, graças a Deus, vem dando certo — disse o atleta, nesta terça (16).

Mesmo tendo perfil mais apoiador, Douglas Santos foi o sexto maior desarmador do Campeonato Russo na última temporada, com média de 2,4 desarmes por jogo.

Para efeitos de comparação, Alex Sandro tem pelo Flamengo uma média de 1,5 desarme por jogo no Brasileirão.

Por conta disso, Ancelotti passou a confiar no lateral tanto para proteger o lado esquerdo como para apoiar e ajudar Vini Jr. na ponta.

— Como sou um jogador da linha de defesa, vou procurar sempre estar apto para defender bem. Mas, quando eu tiver a oportunidade de subir, vou tentar subir com qualidade, ajudar os meus companheiros da frente, para que a gente possa ter boas opções de ataque, tentar dar uma assistência ou até mesmo chutar para o gol. Isso vai muito do contexto do jogo. É preciso ter uma boa leitura para que eu também não exponha muito a nossa zaga — completou.

Após ser titular no empate por 1 a 1 com o Marrocos - e passar incólume à má atuação do time -, Douglas Santos deve seguir na equipe para o jogo contra o Haiti, na sexta-feira (19), na Filadélfia.