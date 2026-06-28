O fundamento que Ancelotti deseja melhorar na Seleção para o mata-mata

Ancelotti prepara o Brasil para pegar o Japão. MAURO PIMENTEL / AFP

O técnico Carlo Ancelotti quer melhorar um fundamento específico na Seleção Brasileira durante a fase mata-mata da Copa do Mundo.

Apesar da evolução constatada na vitória sobre a Escócia, o treinador deseja acelerar a troca de passes na fase ofensiva.

A ideia é, já contra o Japão, nesta segunda-feira (29), em Houston, que todos os setores sejam mais rápidos na construção de jogadas com a bola no chão.

— Não estamos perfeitos. Ainda temos coisas que podemos melhorar, como, por exemplo, o ritmo da circulação da bola. Quando temos o controle do jogo, podemos acelerar um pouco mais — disse Ancelotti.

Em paralelo, a comissão técnica está satisfeita com a solidez defensiva adquirida pela equipe, que não foi vazada nos últimos dois jogos.

— Estou contente porque a equipe melhorou muito depois do primeiro jogo. Agora estamos sólidos, e isso é o mais importante, sobretudo em jogos de mata-mata. A solidez é muito, muito importante — declarou o treinador.

Agora, com os problemas defensivos estancados, o desafio é atacar de forma mais rápida.