SoFi Stadium foi pensado para impressionar. Eduardo Gabardo / Agência RBS

O primeiro impacto do SoFi Stadium acontece antes mesmo de entrar nele. Quem chega ao principal estádio da região de Los Angeles encontra um cenário pensado para impressionar.

Espelhos d’água cercam a estrutura e ajudam a destacar a cobertura curva que se tornou uma das marcas da arena. O desenho lembra uma onda quebrando e conversa com a identidade da Califórnia, moldada pela relação com o Oceano Pacífico e pela cultura do surfe.

Mas isso é apenas uma prévia.

Nesta segunda-feira (8), durante o credenciamento para a Copa do Mundo de 2026, tive a oportunidade de conhecer o estádio que receberá partidas do torneio. Depois de quase duas horas de fila para retirar a credencial, fui em direção à arena sem imaginar que o maior impacto da visita ainda estava por acontecer.

Por fora, o SoFi já parece gigantesco. Por dentro, a sensação é inacreditável.

SoFi Stradium receberá oito jogos da Copa do Mundo. PATRICK T. FALLON / AFP

Parte significativa da estrutura foi construída cerca de 30 metros abaixo do nível da rua. Quem chega à arquibancada espera encontrar o campo na mesma altura do acesso, mas se depara com uma enorme profundidade, como se o gramado estivesse no fundo de uma cratera.

A solução tem uma explicação prática. O estádio está localizado a poucos quilômetros do aeroporto internacional de Los Angeles, e afundar parte da construção permitiu reduzir a altura total da arena. O resultado é curioso: enquanto o olhar desce até o gramado, aviões cruzam o céu constantemente sobre a cobertura do estádio.

É justamente essa característica que amplia a sensação de grandiosidade. O olhar percorre dezenas de fileiras até encontrar o campo, criando uma perspectiva rara mesmo para quem está acostumado a visitar grandes arenas esportivas.

Outro elemento impossível de ignorar é o gigantesco telão suspenso no centro do estádio. Com formato oval e visão em 360 graus, ele domina o ambiente e reforça o aspecto futurista do local.

Mesmo vazio, o SoFi impressiona.

A visita inevitavelmente leva à imaginação. Fica fácil projetar o cenário da Copa do Mundo, com mais de 70 mil torcedores ocupando as arquibancadas e transformando a arena em um enorme caldeirão.

Entre os muitos estádios que visitei ao longo dos anos, poucos causaram uma primeira impressão tão forte. Talvez pelos números. Talvez pela arquitetura. Talvez pela tecnologia. Mas principalmente pela sensação de estar diante de algo realmente diferente de tudo que eu já tinha visto.

Curiosidades sobre o SoFi Stadium

SoFi Stadium sendo preparado para receber a Copa. PATRICK T. FALLON / AFP

Inaugurado em 2020

Custo estimado superior a US$ 5 bilhões

Casa dos times da NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers

Capacidade padrão para cerca de 70 mil espectadores, podendo ultrapassar 100 mil em grandes eventos

Recebeu o Super Bowl LVI em 2022

Receberá oito jogos da Copa do Mundo de 2026

Será palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2028