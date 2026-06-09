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O estádio da Copa do Mundo que, mesmo vazio, impressiona

Localizado em Inglewood, na região metropolitana de LA, complexo de Los Angeles receberá oito partidas do Mundial de 2026

Diori Vasconcelos

De Los Angeles

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