O dia em que um jogador fez gol descalço em uma Copa do Mundo

Já imaginou um jogador marcar um gol descalço em uma Copa do Mundo? Isso aconteceu — e com um brasileiro.

O episódio foi na Copa de 1938, na França. Na época, o gramado estava encharcado, um verdadeiro lamaçal que dificultava cada jogada.

Entre os craques em campo, estava Leônidas da Silva, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro.

Durante a partida, a chuteira do atacante não resistiu às condições adversas e rasgou. Em vez de sair de campo, Leônidas decidiu continuar jogando apenas de meias.

O árbitro não percebeu a mudança, e a ousadia rendeu um lance inesquecível: a bola rebateu na defesa e voltou para ele, que completou para o gol — descalço.

A imagem correu o mundo e até hoje representa a mistura de talento e improviso que marcou as origens do futebol brasileiro.