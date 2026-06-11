O detalhe revelador do treino dos goleiros do Brasil antes da estreia

O Brasil não espera um Marrocos retrancado neste sábado (13), quando começa o sonho do hexa para a Seleção, no MetLife Stadium, aqui em Nova Jersey. Ao contrário: a ideia é que o adversário tente jogar.
O técnico Mohamed Ouahbi, campeão mundial sub-20 efetivado este ano, está tentando tirar o Marrocos de uma postura só reativa.
Não é, ainda, uma mudança radical, inclusive por que ninguém ataca a Seleção de forma agressiva no começo dos jogos, estando o Brasil em boa ou má fase.
Um detalhe do treino brasileiro foi revelador nesse sentido:
O preparador Taffarel e seu auxiliar Marquinhos, ambos gaúchos, trabalharam Alisson, Weverton e Ederson com os pés. Não foi um exercício apenas, mas alguns, antecipando situações de saída de bola.
Eles tinham de dominar a bola, simulando um recuo apertado, e depois efetuar o passe para o lado. Taffarel batia rasteiro e forte na bola, para complicar o domínio. Depois Alisson tinha de fazer inversão longa, como se procurasse um atacante lá do outro lado. Quem fazia as vezes desse atacante era Weverton.
A ordem não é dar balão imediato se a marcação subir. Caso haja espaço para passe seguro e sair tocando de trás, ok. Do contrário, tenta a inversão pelo alto, buscando Matheus Cunha.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar