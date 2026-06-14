Novo 7 a 1 da Alemanha entra no ranking das maiores goleadas da Copa; veja top-5 dos placares

Não é um déjà vu, a Alemanha realmente venceu outra partida em Copa do Mundo por 7 a 1. Se em 2014 a vítima foi o Brasil, na semifinal, desta vez quem sofreu contra o ataque alemão foi a seleção de Curaçao, na primeira rodada do Mundial deste ano. Esta é a primeira participação da equipe da América Central.
Apesar do resultado expressivo, o placar figura no quinto lugares entre os maiores placares da história das Copas. A Alemanha já protagonizou uma vitória maior. Em 2002, a seleção europeia fez 8 a 0 na Arábia Saudita.
O recorde é da Hungria, que venceu El Salvador por 10 a 1 na Copa de 1982, na Espanha. A mesma seleção também ocupa a segunda colocação, já que fez 9 a 0 na Coreia do Sul, em 1954, na Suíça. No Mundial de 1974, na Alemanha, a Iugoslávia venceu pelo mesmo placar contra Zaire, que atualmente é a República Democrática do Congo.
No caso do Brasil, a maior vitória é, curiosamente, pelo placar que causa calafrios no torcedor. O 7 a 1 esteve a favor do Brasil na Copa do Mundo de 1950, quando a equipe superou a Suécia, em solo brasileiro.
Confira as maiores goleadas da história das Copas
- 10 x 1 — Uma vez: Hungria 10x1 El Salvador (1982)
- 9 x 0 — Duas vezes: Hungria 9x0 El Salvador (1954) e Iugoslávia 9 x 0 Zaire (1974)
- 8 x 0 — Três vezes: Suécia 8x0 Cuba (1938), Uruguai 8x0 Bolívia (1950) e Alemanha 8x0 Arábia Saudita (2002)
- 7 a 0 — Cinco vezes: Turquia 7x0 Coreia do Sul (1954), Uruguai 7x0 Escócia (1954), Portugal 7x0 Coreia do Norte (2010), Polônia 7x0 Haiti (1974) e Espanha 7x0 Costa Rica (2022)
- 7 a 1 — Quatro vezes: Itália 7x1 Estados Unidos (1934), Brasil 1x7 Alemanha (2014), Alemanha 7x1 Curaçao (2026) e Brasil 7x1 Suécia (1950)
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