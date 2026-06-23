Noruega x Senegal ao vivo pela Copa do Mundo; acompanhe

Noruega venceu o Senegal por 3 a 2 nesta segunda (22), pela Copa do Mundo 2026. O jogo ocorreu, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.
Onde assistir à Noruega x Senegal ao vivo
RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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