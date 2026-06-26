Noruega x França hoje: embate entre Haaland e Mbappé promete grande sexta-feira na Copa do Mundo

Haaland (E) e Mbappé (D) estão entre os jogadores com quatro gols marcados na Copa. Montagem com fotos de Al Bello e Charly Triballeau / Getty Images North America via AFP

No futebol atual, a palavra "gol" tem Haaland e Mbappé como sinônimos. Os artilheiros de Noruega e França se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 16h, valendo a liderança do Grupo I da Copa do Mundo.

Os atacantes têm quatro gols cada no Mundial, em duas partidas disputadas por ambos.

Na temporada 2025/2026, os números são ainda mais expressivos. Haaland marcou 55 gols em 61 jogos, somando atuações pela Noruega e pelo Manchester City. Mbappé, por França e Real Madrid, marcou 52 vezes em 54 partidas.

Ao lado do inglês Harry Kane, o norueguês e o francês instigam um debate sobre quem é o melhor atacante da atualidade. No confronto direto entre Haaland e Mbappé os números são parecidos. Média de 0,90 gol por partida para o atacante da Noruega contra 0,96 para o da França.

Mbappé tem média de 0,96 gol por jogo. FRANCK FIFE / AFP

Quem é o melhor?

No entanto, o futebol vai além dos números. E nada melhor do que um goleador para entender as diferenças entre os dois artilheiros. Para Grafite, ex-atacante da Seleção Brasileira e atual comentarista do Grupo Globo, os dois se diferenciam no estilo de jogo.

— O Mbappé é um atacante mais completo, tem mais recursos de finalização e é mais técnico do que o Haaland. Se jogassem juntos, certamente fariam muitos gols — analisa.

— O Haaland é definidor, o cara da área, do passe e do sprint final. Ele finaliza muito bem, mas depende muito dos companheiros — complementa.

Haaland comenada a Noruega. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Finalizador

Os quatro gols do norueguês na Copa se destacam pelo fato dele precisar tocar apenas uma vez na bola para marcar. Mostrando realmente que Haaland depende mais da jogada dos seus companheiros, mas costuma estar bem posicionado na maioria das jogadas.

No caso de Mbappé, ele já fez dois de fora da área, em jogadas de autoria própria. O francês também fez um atacando o espaço e recebendo belo passe de Olise, e outro sendo oportunista após erro defensivo do adversário.

— Eu acho o Mbappé melhor do que o Haaland. Vejo ele mais completo e por ter mais recursos para fazer o gol — decreta Grafite.

Disputa pela primeira posição

Nos dois primeiros jogos, Noruega e França se destacaram pelos ataques eficientes. Foram sete gols dos noruegueses e seis dos franceses. Apesar da vantagem ofensiva, na defesa o placar está de três sofridos contra um.

Assim, o empate na partida em Boston é vantajoso à França, que tem um saldo melhor. O primeiro colocado do Grupo I enfrentará um terceiro colocado que se classificar, enquanto o segundo terá pela frente o segundo do Grupo E, que pode ser Costa do Marfim ou Equador.

O segundo lugar do Grupo I também vai para o lado da chave em que está o Brasil. E caso avancem às oitavas, o duelo será contra a Seleção Brasileira, caso o Brasil também avance.

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