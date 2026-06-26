A França aplicou 4 a 1 na Noruega e confirmou classificação no primeiro lugar do grupo para a segunda fase da Copa do Mundo.

O atacante Dembelé, com três gols marcados, foi o grande destaque da partida. Aasgaard descontou para os noruegueses e Doué completou o placar para os franceses.

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O resultado faz com que Mbappé e companhia esperem um dos terceiros melhores colocados na segunda fase. A partida será na terça, às 18h, em Nova Jersey. Os noruegueses, por outro lado, encaram a Costa do Marfim no mesmo dia, mas às 14h. Assim, entram no caminho do Brasil em uma possível partida de oitavas de final.

Como foi Noruega x França

Os destaques de Noruega x França

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