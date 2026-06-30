Haaland marcou o gol da vitória norueguesa sobre a Costa do Marfim na tarde desta terça (30). em Dallas. Aric Becker / AFP

Após virar para 2 a 1 o jogo contra o Japão na segunda (29), o Brasil terá pela frente a Noruega de Haaland, Ödegaard e cia nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Os europeus, que venceram também por 2 a 1 a Costa do Marfim na tarde desta terça-feira (30), reencontram os brasileiros 28 anos depois em um Mundial.

A última vez que isso ocorreu foi em 23 de junho de 1998, em Marselha, durante da Copa da França de 1998. Na oportunidade, o placar foi 2 a 1, de virada, para os nórdicos. Os gols foram marcados por Tore André Flo e Kjetil Rekdal. Bebeto marcou o gol do Brasil comandado por Zagallo.

Seis Copas depois, Brasil e Noruega voltam a se enfrentar, desta vez não em uma fase de grupos, mas sim nas oitavas de final do torneio. A partida ocorrerá no próximo domingo (5), às 17h, em Nova Jersey.