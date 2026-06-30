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Noruega volta a encarar o Brasil em Copas após 28 anos: confira data e horário do jogo pelas oitavas

Seleção Brasileira, que venceu Japão na última segunda-feira (29), busca vaga nas quartas de final do Mundial

João Rosa

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