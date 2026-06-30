A Noruega será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção nórdica superou a Costa do Marfim, por 2 a 1, e avançou de fase no Mundial.
O duelo com o Brasil será no próximo domingo (5), às 17h, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.
Veja como foi Costa do Marfim x Noruega
Os destaques de Costa do Marfim x Noruega
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲