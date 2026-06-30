A Noruega será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção nórdica superou a Costa do Marfim, por 2 a 1, e avançou de fase no Mundial.

O duelo com o Brasil será no próximo domingo (5), às 17h, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

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Haaland decidiu o jogo contra a Costa do Marfim. Aric Becker / AFP

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