No histórico Estádio Azteca, Copa do Mundo começa nesta quinta; saiba como será a cerimônia de abertura

Entre os artistas confirmados para a apresentação estão Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. Fifa / Divulgação

A Copa do Mundo 2026 vai começar! A espera termina nesta quinta-feira (11), com a partida inaugural entre México e África do Sul a partir das 16h, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Antes mesmo da bola rolar, contudo, a Fifa anuncia um show inaugural de 90 minutos que dará vida ao álbum oficial da Copa. Entre os artistas confirmados para a apresentação estão Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

O show terá como eixo central a valorização da cultura mexicana por meio da música, da dança e de manifestações artísticas tradicionais e contemporâneas. O México, afinal, será o primeiro dos três países-sede a abrir oficialmente o torneio.

Além do país, o Mundial de 2026 também será disputado nos Estados Unidos e no Canadá, que receberão suas próprias cerimônias de abertura nos próximos dias.

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Jogo inaugural

A partida de abertura da Copa, entre México e África do Sul, deve reforçar o caráter histórico do Estádio Azteca, que se tornará o primeiro do mundo a sediar jogos de três edições do Mundial — depois de 1970 e 1986.

A Copa do Mundo 2026 será a maior da história, com 48 seleções, 104 partidas e jogos distribuídos em 16 cidades-sede. A decisão do título está marcada para 19 de julho, no estádio de Nova York–Nova Jersey.