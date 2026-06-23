No duelo árabe, Argélia vira sobre a Jordânia e vai para a última rodada com chances de classificação

A Argélia superou a Jordânia por 2 a 1, nesta terça (23), no Levi's Stadium, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O time jordaniano saiu na frente com Nizar Al-Rashdan ainda no primeiro tempo, mas a equipe africana reagiu na etapa final. Nadhir Benbouali empatou aos 23 minutos, e Amine Gouiri garantiu a virada argelina aos 36, definindo o placar.
Com o resultado, a Jordânia está eliminada da Copa do Mundo 2026. Com zero pontos, a seleção não tem mais chances de classificação à próxima fase e enfrentará a Argentina no sábado (27), às 23h.
Já a Argélia jogará contra a Áustria, no mesmo dia e horário, com chances reais de classificação. As seleções africana e europeia têm três pontos e lutarão pelo segundo lugar no grupo J.
O roteiro da partida
- Aos 35 minutos do primeiro tempo, Nizar Al-Rashdan abriu o placar para a Jordânia.
- Aos 43, Mahmoud Al-Mardi teve gol anulado por impedimento.
- No mesmo minuto, Ramiz Zerrouki recebeu cartão amarelo pela Argélia.
- O segundo tempo começou com duas substituições na Argélia: Nabil Bentaleb e Nadhir Benbouali entraram.
- Aos 18 minutos, Husam Abu Dahab foi advertido com cartão amarelo pela Jordânia.
- Aos 23, Nadhir Benbouali empatou para a Argélia.
- Aos 31, Argélia e Jordânia realizaram novas substituições.
- Aos 36 minutos, Amine Gouiri marcou o segundo gol da Argélia.
- Entre os 39 e 46 minutos, as duas equipes fizeram mais alterações no time.
Números do jogo
- A Argélia teve 64% de posse de bola, contra 36% da Jordânia.
- O time africano finalizou 15 vezes, enquanto a Jordânia tentou sete.
- A Argélia completou 554 passes, com 95% de precisão.
- Foram 10 escanteios para a Argélia e um para a Jordânia.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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