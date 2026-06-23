No duelo árabe, Argélia vira sobre a Jordânia e vai para a última rodada com chances de classificação

Argélia virou a partida com dois gols no segundo tempo. STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Argélia superou a Jordânia por 2 a 1, nesta terça (23), no Levi's Stadium, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O time jordaniano saiu na frente com Nizar Al-Rashdan ainda no primeiro tempo, mas a equipe africana reagiu na etapa final. Nadhir Benbouali empatou aos 23 minutos, e Amine Gouiri garantiu a virada argelina aos 36, definindo o placar.

Com o resultado, a Jordânia está eliminada da Copa do Mundo 2026. Com zero pontos, a seleção não tem mais chances de classificação à próxima fase e enfrentará a Argentina no sábado (27), às 23h.

Já a Argélia jogará contra a Áustria, no mesmo dia e horário, com chances reais de classificação. As seleções africana e europeia têm três pontos e lutarão pelo segundo lugar no grupo J.

O roteiro da partida

Aos 35 minutos do primeiro tempo, Nizar Al-Rashdan abriu o placar para a Jordânia.

Aos 43, Mahmoud Al-Mardi teve gol anulado por impedimento.

No mesmo minuto, Ramiz Zerrouki recebeu cartão amarelo pela Argélia.

O segundo tempo começou com duas substituições na Argélia: Nabil Bentaleb e Nadhir Benbouali entraram.

Aos 18 minutos, Husam Abu Dahab foi advertido com cartão amarelo pela Jordânia.

Aos 23, Nadhir Benbouali empatou para a Argélia.

Aos 31, Argélia e Jordânia realizaram novas substituições.

Aos 36 minutos, Amine Gouiri marcou o segundo gol da Argélia.

Entre os 39 e 46 minutos, as duas equipes fizeram mais alterações no time.

Números do jogo

A Argélia teve 64% de posse de bola, contra 36% da Jordânia.

O time africano finalizou 15 vezes, enquanto a Jordânia tentou sete.

A Argélia completou 554 passes, com 95% de precisão.

Foram 10 escanteios para a Argélia e um para a Jordânia.

Tabela da Copa do Mundo 2026